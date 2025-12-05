Polacy zatrzymani w Wielkiej Brytanii. Mieszkańcy usłyszeli huk, ewakuowano 200 domów

W czwartek 4 grudnia ok. 200 domów zostało ewakuowanych z Derby w Wielkiej Brytanii w ramach środków ostrożności w związku z wydaniem nakazu przeszukania adresu. Kordon bezpieczeństwa objął siedem ulic. Akcja była możliwa dzięki informacjom wywiadowczym. Aresztowano dwóch mężczyzn w wieku 40 i 50 lat pod zarzutem przestępstw związanych z posiadaniem materiałów wybuchowych.

Akcja służb w Wielkiej Brytanii, w roli głównej Polacy. „Nie było zagrożenia terroryzmem”

Trafili oni do policyjnego aresztu. Policja podkreśliła, że śledztwo nie było prowadzone ws. terroryzmu i nie było zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Służby zaznaczyły jednak, że być może będą oni zmuszeni do opuszczenia swoich domów na 24 godz. W kolejnej aktualizacji policja ostrzegła mieszkańców jednej z ulic, że mogą usłyszeć huk związany z działaniem służb na miejscu zdarzenia.

Doszło do kontrolowanej eksplozji. Wraz z rozwojem sytuacji okazało się też, że aresztowani mężczyźni to obywatele Polski. Potem potwierdzono, że ewakuowani mieszkańcy nie będą mogli wrócić na noc do swoich mieszkań, ale pozwolono im na chwilę wejść do swoich nieruchomości np. po leki lub załatwienie innych pilnych spraw.

Ewakuacja w Derby „budzi niepokój”. „Bezpieczeństwo wszystkich osób jest priorytetem”

– Proszenie o opuszczenie domu w takich okolicznościach jest zrozumiałe i budzi niepokój – powiedziała nadinspektor Becky Webster. Funkcjonariuszka stwierdziła, że „bezpieczeństwo wszystkich osób jest priorytetem”. Dla ewakuowanych przygotowano specjalny punkt pomocowy, gdzie mieszkańcy mogli uzyskać wsparcie, odpocząć i zaczekać na dalsze instrukcje służb. Dla potrzebujących zorganizowano również zakwaterowanie na noc i najbliższe dni.

