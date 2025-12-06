Atak na brytyjską koronę. To sprawka grupy Take Back Power

Cztery osoby zostały zatrzymane po tym, jak obrzuciły jedzeniem gablotę z Imperial State Crown, centralnym elementem wystawy klejnotów koronnych. Policja poinformowała, że reagowała na zgłoszenie tuż przed godziną 10 czasu lokalnego. „Policja została wezwana o godzinie 9:48 do Tower of London w związku z doniesieniami o uszkodzeniu gabloty z klejnotami koronnymi” – przekazał Scotland Yard.

Nagrania z miejsca zdarzenia pokazują, jak dwie młode kobiety wyjmują tackę z jabłkami pod kruszonką. Jedna z nich uderza daniem o szybę chroniącą koronę, podczas gdy druga aktywistka polewa gablotę żółtym kremem. Następnie protestujący zaprezentowali transparent z hasłem „Demokracja się rozpadła – opodatkujcie bogatych.

Atak na wystawę klejnotów w Londynie. Policja zatrzymała cztery osoby

Odpowiedzialność za incydent wzięła na siebie organizacja Take Back Power. Aktywiści podkreślili swoje postulaty dotyczące opodatkowania największych majątków i powołania „Izby Ludu”. „Naszym celem jest zwrócenie uwagi na konieczność zmian politycznych w kraju” – argumentowali przedstawiciele grupy.

Według służb, zatrzymano cztery osoby podejrzewane o uszkodzenie mienia. BBC informowało, że „część zamku została czasowo zamknięta”, a obsługa Tower wyłączyła z ruchu Jewel House, gdzie przechowywane są najbardziej wartościowe insygnia monarchii. Rzecznik Historic Royal Palaces zapewnił jednak, że „klejnoty koronne nie zostały uszkodzone”.

Imperial State Crown, wykonana w 1937 r. dla króla Jerzego VI, pozostaje jednym z najcenniejszych symboli brytyjskiej monarchii. Incydent to już kolejna akcja Take Back Power w ostatnich dniach. Wcześniej aktywiści rozsypali obornik w hotelu Ritz, również apelując o reformy polityczne. Trwa śledztwo mające ustalić pełne okoliczności zdarzenia.

