Wizyta księcia Williama podbiła serca Brazylijczyków. Wystarczył ten jeden gest

Książę William zyskał sympatię mieszkańców brazylijskiej wyspy Paquetá, gdy podczas wizyty przytulił 10-miesięcznego Joaquima Monteiro. Następca tronu odwiedził niewielką społeczność położoną w zatoce Guanabara, aby poznać działania na rzecz ochrony lokalnych lasów namorzynowych i spotkać się z dziećmi oraz wolontariuszami.

Wyspa, licząca zaledwie ok. 5 tys. mieszkańców, ogłosiła dzień wizyty następcy tronu „Dniem Księcia”. Przyjęcie księcia Williama było na tyle ważne, że dzieci dostały wolne od zajęć, by móc go powitać.

Ciepły gest księcia Williama. Tak skradł serca tłumu

Gdy tłum witał brytyjskiego gościa na głównym placu, jeden z mieszkańców podał mu niemowlę, które książę wziął na ręce. – Nie mogę go upuścić – zażartował, przytulając chłopca, po czym dodał z uśmiechem: – Niech go Bóg błogosławi.

Andre Luis Junior, kuzyn niemowlęcia, przyznał, że reakcja księcia była spontaniczna. – Nikt go o to nie prosił. Po prostu wziął dziecko na ręce. Pewnie dlatego, że sam ma troje dzieci. Uwielbia maluchy – powiedział.

twitter

Książę William oczarował Brazylię. Wizyta ma ważne przesłanie

Wcześniej książę William wystąpił na konferencji United for Wildlife w Rio de Janeiro, zorganizowanej przez jego fundację królewską. – Musimy działać razem. Rządy, przedsiębiorstwa i społeczeństwo obywatelskie. Każdy musi teraz wkroczyć do akcji i odegrać swoją rolę w opracowywaniu rozwiązań, zwiększaniu skali wsparcia i przesunięciu zasobów tam, gdzie są najbardziej potrzebne – apelował.

– Niech nasza determinacja będzie trwała. Zjednoczeni w celu, odważni w ambicji i niezachwiani w naszym zaangażowaniu na rzecz bezpieczniejszego i zdrowszego świata – mówił książę.

Podczas wydarzenia pojawiło się nagranie z udziałem Leonardo DiCaprio, a jego głównym tematem była walka z przestępczością środowiskową i rola społeczności lokalnych w ochronie przyrody.

Książę odwiedził także rejon Guapimirim, gdzie wziął udział w sadzeniu młodych namorzyn w ramach programu rekultywacji. Zdaniem jego współpracowników, zdjęcia z tej wizyty mają symbolizować potrzebę globalnego zaangażowania w walkę ze zmianami klimatu przed jego wystąpieniem na szczycie klimatycznym COP30, które odbędzie się w Belém.

Czytaj też:

William zapowiada zmiany w monarchii. Tak mówi o tradycjiCzytaj też:

Król Karol wszczął „formalną procedurę” wobec brata. „Ogromny moment w historii świata”