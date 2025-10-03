William zapowiada zmiany w monarchii. Tak mówi o tradycji

– Myślę, że bezpiecznie będzie powiedzieć, że wprowadzenie zmian jest na mojej agendzie – zadeklarował otwarcie w rozmowie z aktorem Eugene’em Levy’m w programie „The Reluctant Traveler” na zlecenie Apple TV+ brytyjski książę.

Książę William zapowiada reformy. Nie boi się kwestionować tradycji

Jak stwierdził przyszły monarcha, będzie to zmiana na lepsze, co go ekscytuje i czego się nie boi. – To właśnie mnie cieszy – możliwość wprowadzenia zmian. Nie nadmiernie radykalnych, ale takich, które uważam za konieczne – powiedział, zaznaczając przy tym, że choć ceni tradycję, to nie boi się zadawać pytań o jej sens.

– Są momenty, kiedy patrzysz na tradycję i zastanawiasz się: czy to wciąż jest dzisiaj odpowiednie? Czy to wciąż właściwe? Czy robimy i osiągamy tyle, ile możemy? Lubię kwestionować rzeczy – stwierdził książę William.

Poruszające słowa księcia Williama. Tak mówił o dzieciństwie

Rozmowa miała wyjątkowo nieformalny charakter. William oprowadzał Levy’ego po Zamku w Windsorze, jechali razem na elektrycznej hulajnodze, spacerowali z rodzinnym psem i odwiedzili pobliski pub. Książę otwarcie mówił o wyzwaniach rodzinnych, zwłaszcza związanych z chorobą ojca, króla Karola III, i żony, księżnej Kate.

Następca tronu przyznał m.in. w rozmowie, że sprawy rodzinne dość mocno go przytłaczają. – Jestem bardzo dumny z mojej żony i ojca za to, jak poradzili sobie w ubiegłym roku. Moje dzieci też poradziły sobie znakomicie – powiedział.

Książę podkreślił, że chce chronić swoje dzieci przed byciem na świeczniku, z czym musiał mierzyć się on i jego brat, książę Harry. – Mam nadzieję, że nie wrócimy do niektórych praktyk z przeszłości, w których dorastaliśmy z Harrym. Zrobię wszystko, byśmy nie cofnęli się do tamtych czasów – zadeklarował.

