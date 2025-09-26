Poruszające wyznanie księcia Williama. „Najtrudniejszy rok mojego życia”

O swoich doświadczeniach następca tronu opowiedział Eugene’owi Levy’emu, współtwórcy kultowego serialu Schitt’s Creek, który odwiedził Zamek Windsor w ramach nagrań do programu podróżniczego The Reluctant Traveler.

– Powiedziałbym, że rok 2024 był najtrudniejszym rokiem w moim życiu. Życie wystawia nas na próbę, a to, że potrafimy sobie z nią poradzić, sprawia, że jesteśmy tym, kim jesteśmy – mówił książę Walii podczas wspólnego spaceru i rozmowy przy kuflu piwa.

Rak w rodzinie kr ólewskiej . Kate i Karol w walce o zdrowie

W marcu 2024 roku księżna Kate ujawniła, że zdiagnozowano u niej raka. Miesiące później określiła swoją drogę do zdrowia jako „kolejkę górską”. W lipcu podczas wizyty w szpitalu w Essex podkreślała, że takie doświadczenie zmienia życie nie tylko pacjentów, ale również całych rodzin. Po dziewięciu miesiącach terapii i profilaktycznej chemioterapii poinformowała, że jest w remisji.

Równie trudne wiadomości dotknęły rodzinę królewską w lutym – wtedy bowiem ogłoszono, że król Karol III także zmaga się z chorobą nowotworową. Monarcha wciąż poddaje się leczeniu.

Wcześniej William mówił, że diagnozy żony i ojca były dla niego „brutalne”.

