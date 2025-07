Harry i William nie odziedziczą domu z dzieciństwa księżnej Diany. Oto prawdziwy powód

Po tragicznej śmierci księżnej Diany jej synowie – Harry i William – otrzymali wiele rzeczy należących do ich matki. Bracia nie odziedziczą jednak domu, w którym dorastała Diana oraz gdzie została pochowana. Chodzi o posiadłość Althorp o powierzchni prawie 5,3 ha w Northamptonshire, która jest siedzibą rodziny Spencerów od 1508 roku. Ojciec księżnej Diany osiadł tam w 1975 r., po tym jak uzyskał tytuł hrabiego.

Jak wyjaśnia magazyn People, aktualnie nieruchomość jest pod opieką brata księżnej Diany – Karola, a po jego śmierci przejdzie w ręce jego syna – Louisa. Louis ma co prawda trzy starsze siostry – Kitty, Elizę i Amelię, ale zgodnie z zasadą pierworództwa tytuły i majątek dziedziczy najstarszy syn w rodzinie.

Harry i William bez szans na posiadłość Althorp. Nieruchomość zostanie w rodzinie księżnej Diany

Diana została pochowana na wyspie pośrodku jeziora Owalnego, która znajduje się na terenie rodzinnej posiadłości Althorp. Zdecydował o tym Karol Spencer, który chciał zapewnić siostrze prywatność oraz umożliwić Harry’emu i Williamowi swobodne odwiedzanie grobu matki bez obecności turystów czy dziennikarzy. – Na szczęście panuje tu spokój i mogą przychodzić i odchodzić, kiedy tylko chcą. Bardzo mnie cieszy ta świadomość – komentował najmłodszy brat księżnej Diany.

Książę Harry przyznał w 2021 r., że pieniądze pozostawione mu przez matkę pomogły mu i Meghan Markle przenieść się do Kalifornii po tym, jak w 2020 r. zrezygnowali z pełnienia funkcji królewskich. – Bez tego nie bylibyśmy w stanie tego zrobić, więc wracając do tego, co pomyślałaby o tym moja mama, myślę, że ona to przewidziała. Z pewnością czułem jej obecność podczas całego tego procesu – powiedział syn księżnej Diany.

