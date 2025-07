Król Karol III zrezygnuje? Wiele zależy od księżnej Kate

Król Edward VIII jako jedyny zrzekł się przysługujących mu z tego tytułu praw, co miało miejsce pod koniec 1936 roku. Planował poślubienie rozwódki pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych, co wywołało kryzys polityczny i społeczny w Zjednoczonym Królestwie. Takiego ruchu monarchy zaakceptować nie chciał jednak ani rząd, ani Kościół anglikański, którego był członkiem. Po abdykacji obowiązki Edwarda VIII przejął jego brat – Jerzy VI.

Możliwe, że na taki sam krok, choć z innych przyczyn, zdecyduje się teraz Karol III (Charles Philip Arthur George). Monarcha ma poważne problemy zdrowotne. Według ekspertki, która bacznie obserwuje m.in. życie brytyjskiej rodziny królewskiej, król być może przekaże niebawem władzę swojemu synowi – Williamowi Arthurowi Philipowi Louisowi.

Król Karol III zrezygnuje? To zależy od księżnej Kate

O chorobie brytyjskiego monarchy opinia publiczna dowiedziała się na początku 2024 r. Karol III poinformował, że choruje na nowotwór. Z tego powodu na dłuższy czas zrezygnował m.in. z publicznych wystąpień i spotkań z obywatelami. W międzyczasie, zamiast króla, uwaga skupiana była coraz częściej wokół jego syna – Williama (Wilhelma, księcia Walii). To pierworodny monarchy (jego matką jest wciąż ciepło wspominana przez tłumy księżna Diana [Spencer], która zmarła w połowie 1997 r.).

Zdaniem Iwony Kienzler, autorki wielu książek (m.in. pt. „ Karol III. Król ekscentryk” – wydawnictwo Bellona), do abdykacji nie doszło jeszcze tylko ze względu na chorobę Kate – małżonki Williama. – Stan zdrowia króla Karola III i królowej Kamili [Camilla Rosemary Shand – red.], nie jest najlepszy. Coraz częściej mówi się o przekazaniu obowiązków Williamowi. Gdyby Kate była w pełni sił, mogłoby się to wydarzyć szybciej – mówi ekspertka, cytowana przez portal Plejada (Onet).

Przypomnijmy – Kate Middleton poinformowała we wrześniu 2024 r., że zakończyła chemioterapię. Poinformowała jednak, że droga do „pełnego powrotu do zdrowia pozostaje długa”.

Czytaj też:

Najpierw 45-letni Thomas, teraz 20-letnia Rosie. Brytyjski dwór w żałobieCzytaj też:

Książę Louis skradł show. Nagranie podbija serca internautów