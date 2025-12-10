Tak Polacy oceniają Żurka. Sondaż nie zostawia złudzeń

Waldemar Żurek przejął resort sprawiedliwości po Adamie Bodnarze. Minister nie miał łatwego zadania. Zarówno twardy elektorat koalicji rządzącej, jak i Donald Tusk domagali się zarówno przyspieszenia rozliczeń afer z czasów rządów PiS, jak i poprawy działania wymiaru sprawiedliwości.

Nowy szef MSZ rozpoczął swoją kadencję od odwołania 46 prezesów i wiceprezesów sądów. Opracował także projekty ustaw „praworządnościowych” dotyczące m.in. statusu wadliwie powołanych sędziów. Polityk zapowiedział także szeroko zakrojone zmiany w Trybunale Konstytucyjnym.

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez UCE Research dla Onetu ankietowanych zapytano, jak oceniają działania na rzecz praworządności i reformy sądownictwa podejmowane przez ministra Waldemara Żurka. Z badania wynika, że dobre zdanie o szefie resortu sprawiedliwości i jego działalności ma 34 proc. respondentów. Z tej grupy 18,5 proc. wskazało odpowiedź bardzo dobrze.

Przeciwnego zdania jest 32,3 proc. badanych. Z tej grupy 17,8 proc. osób ocenia politykę Waldemara Żurka jako bardzo złą.

Warto zwrócić uwagę na ogromny odsetek niezdecydowanych. Aż 33,7 proc. ankietowanych nie było w stanie jednoznacznie ocenić działalności byłego sędziego w roli ministra.

Wkrótce więcej informacji.

Czytaj też:

Ujawnił prawdę o przeszłości Nawrockiego. „Boks zawsze spadał za politykę”Czytaj też:

Burza po wecie Nawrockiego. Tusk prosi o jedno