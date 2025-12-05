Złowił gigantyczną rybę. Wątpliwości ws. pobicia 51-letniego rekordu

Brytyjski Komitet ds. Rekordów Ryb podczas spotkania 28 listopada przyjął nowe wnioski o uznanie rekordów. Siedmiu ekspertów pozytywnie rozpatrzyło przypadek gładzicy (Pleuronectes platessa) złowionej przez Jeffreya Iggo 14 sierpnia 2025 roku podczas połowów z łodzi czarterowej „Ascention”, której kapitanem był John Keggie, wypływającej z Cullivoe na Szetlandach. Rekordowa ryba miała 68 cm. Rekordy dotyczące długości zostały wprowadzone w czerwcu 2024 r.

Oficjalnie potwierdzono jego rekord. Kolejny pod znakiem zapytania

Gładzica została przekazana przez wędkarza do Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Z kolei waga ryby złowionej przez Brytyjczyka wyniosła 4,68 kg. Co ciekawe wynik ten powinien być również rekordem, jeśli chodzi o wagę. Na stronie BRFC z rekordami połowów ryb morskich, które zostały zaktualizowane po raz ostatni w czerwcu 2025 r., w przypadku gładzicy oficjalny rekord z łodzi wynosi 4,635 kg i został ustanowiony w 1974 r. przez H. Gardineta, który miał wówczas 16 lat.

Być może Iggo nie złożył wniosku jeśli chodzi o wagę, lub była ona odrobinę mniejsza, niż wynosi rekord. Z kolei jeśli chodzi o rekordowy połów z brzegu, to w Wielkiej Brytanii najcięższa gładzica została złowiona w 1989 r. przez R. Moore’a na plaży Southbourne w Bournemouth. Wynik wyniósł 3,822 kg.

Brytyjczyk złowił olbrzymią gładzicę. BRFC oficjalnie potwierdził jego rekord

Gładzice zwykle osiągają rozmiar od 25 do 40 cm. Rzadko przekraczają 50 cm długości i 1,1 kg wagi. W 2017 r. rekord Europy wynosił 5,6 kg przy długości 78 cm i padł na Wyspach Owczych za sprawą Magnusa Muurholma Madsena. Gładzica występuje w europejskim wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego, Morzu Śródziemnym, Bałtyckim i Białym.

Czytaj też:

Złowił rybę, która pobiła własny rekord. „Wieczór, którego nigdy nie zapomnę”Czytaj też:

W tych wodach złowiono wiele ogromnych ryb. Oto największe rekordy