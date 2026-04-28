Rosja może znacząco ograniczyć ulubioną tradycję Putina. Obawia się Ukrainy?

Przypomnijmy, 9 maja w Rosji jest obchodzony Dzień Zwycięstwa, który ma upamiętniać formalne zakończenie II wojny światowej. Tego dnia w Moskwie odbywa się największa parada, podczas której prezentowana jest m.in. siła militarna Rosji. Od wielu lat jest to najważniejsze święto państwowe w tym kraju.

Dzień Zwycięstwa w Rosji. Możliwe ograniczenia

Alexandra Prokopenko analityczka oraz była doradczyni w Banku Rosji poinformowała w serwisie X 27 kwietnia, że parada organizowana 9 maja w tym roku „odbędzie się na Placu Czerwonym bez pojazdów wojskowych” .

„Pojawi się jedynie kolumna maszerujących żołnierzy. Według źródeł zamiast zwyczajowych tysięcy uczestników, w wydarzeniu weźmie udział zaledwie kilkuset gości. Całość ma potrwać mniej niż godzinę” - ujawniła Prokopenko.

Jak dodała, od początku „maszyna propagandowa ma przedstawiać to jako zaplanowaną formę obchodów, niezwiązaną z żadnymi atakami dronów (ukraińskich – red.)” . Podkreślił również, że wydarzenie ma dla Putina „niemal rytualne, „'święte' znaczenie” .

Z kolei na początku kwietnia jeden z prorosyjskich blogerów zwracał uwagę, że parada może zostać całkowicie odwołana „z powodu nowych ukraińskich rakiet dalekiego zasięgu” – podał serwis The Moscow Times.

– Wyobraźcie sobie: ogłaszany jest alarm rakietowy. Co wtedy będzie się działo na placu i wokół niego? To byłby poważny cios wizerunkowy, nawet jeśli nic by nie doleciało– mówił w programie „Sołowjow na żywo” prorosyjski bloger Ilya Tumanov, cytowany przez serwis.

Opóźniona próba generalna

Przypomnijmy, w tym roku nie przeprowadzono też pierwszej standardowej próby generalnej przed paradą. Zwykle odbywała się ona co najmniej dwa tygodnie przed główną uroczystością.

„Tradycyjnie ćwiczenia zaczynają się na poligonie w Ałabino, a pod koniec kwietnia publikowane są już informacje o zamknięciach ulic i specjalnych oznaczeniach drogowych — tym razem jednak takich działań do 27 kwietnia nie odnotowano” – podał The Moscow Times.

Zwrócono uwagę, że w tym roku Kreml zapowiedział pod koniec kwietnia, że próba generalna odbędzie się dopiero 7 maja. Przedstawiciele rządu do tej pory nie przekazali też, kto dokładnie pojawi się na paradzie. Doradca prezydenta Jurij Uszakow mówił jedynie o „kilku zagranicznych politykach” , bez ujawnienia nazwisk.

