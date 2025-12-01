W tych wodach złowiono wiele ogromnych ryb. Oto największe rekordy

W wodach Teksasu złowiono wiele ogromnych ryb, od kolosalnych sumów w rzekach stanu po morskie giganty w Zatoce Meksykańskiej. Wędkarze z całego stanu i nie tylko polują na rekordowe ryby z nadzieją na złowienie legendarnego okazu, który przejdzie do historii wędkarstwa na pokolenia. W Teksasie występuje wiele gatunków ryb. W tym stanie mogą osiągać optymalne warunki do osiągnięcia ogromnych rozmiarów.

USA. Rekordy Teksasu w wodach słodkowodnych

Można je znaleźć w zbiornikach wodnych, zatokach lub na morzu. Jeśli chodzi o rekordy, to fascynują one nawet najbardziej doświadczonych wędkarzy. Jeśli chodzi o wody słodkowodne, to największą złowioną rybą była niszczuka krokodyla, która ważyła 128,37 kilograma. Do rekordowego połowu doszło 2 września 2023 roku. Dokonał tego wędkarz z Kentucky Arthur Weston na jeziorze Sam Rayburn. Amerykanin zrobił to na lince o wytrzymałości trzech kg.

Było to pobicie rekordu z 1951 r. i jednocześnie najcięższy okaz, jaki wędkarz z Kentucky do tej pory złowił. Weston ma łącznie na koncie 93 rekordy, z czego 49 jest w dalszym ciągu aktualnych. Swój pierwszy pobił rekord 9 kwietnia 2012 r., a ostatni potwierdzony miał miejsce 27 kwietnia 2025 r.

Rekordowy żarłacz tygrysi. Najlepszy światowy wynik imponuje jeszcze bardziej

Z kolei jeśli chodzi o słoną wodę, rekord wynosi 512,10 kg i padł 24 maja 1992 r. Chap Cain III dokonał tego w Zatoce Meksykańskiej. Żarłacz tygrysi mierzył 4,11 metra. Rekiny tygrysie są uważane za jedne z trzech najbardziej agresywnych rekinów wobec ludzi, z kilkoma przypadkami śmiertelnych ataków. Dla porównania światowy rekord wynosi 810 kg i padł 28 marca 2004 r. w Australii. Należy do Kevina Jamesa Clapsona, dla którego jest to jedyny rekord.

