Legendarny wędkarz złowił dwa gigantyczne karpie. „Tak to się robi”

Wędkarz uznawany za prawdziwą legendę brytyjskiego połowu karpi, Ian Russell, po raz kolejny udowodnił swoją klasę. Tym razem odnotował wyjątkowo udany pobyt na jednym z najpopularniejszych łowisk w kraju – Linear Fisheries w hrabstwie Oxfordshire. To miejsce jest mu doskonale znane, ponieważ odwiedza je regularnie od wielu lat. Jednak tegoroczna wizyta w Manor Farm Lake okazała się jedną z najbardziej udanych w jego bogatej karierze.

Russell podczas wyprawy złowił pięć dorodnych karpi, lecz szczególną uwagę przykuły dwa okazy, które należą do największych i najbardziej cenionych ryb tego łowiska. Pierwszym z nich był ważący aż 21 kilogramów karp o imieniu Russell’s Linear – ryba, która od dawna uchodzi za jeden z najcenniejszych trofeów Manor Farm Lake. Drugim był 19-kilogramowy Pretty One, równie imponujący i często wspominany przez miłośników lokalnego wędkarstwa.

Ian Russell jest legendą brytyjskiego wędkarstwa. Udowodnił to po raz kolejny

Zarówno zdjęcia, jak i szczegółowy opis połowu zostały opublikowane przez władze łowiska na oficjalnym profilu Linear Fisheries, które z dumą poinformowało o kolejnym sukcesie słynnego wędkarza.

Opiekunowie łowiska zdradzili również, z jakiej techniki skorzystał Russell. Zastosował przynętę w postaci żółtych, pływających kulek One More Cast IScream Boosted Fluoro Pop Up, które połączył z niewielkimi, centymetrowymi kulkami proteinowymi. Według przedstawicieli Linear Fisheries to właśnie takie połączenie oraz doświadczenie Russella pozwoliły osiągnąć znakomity rezultat. „Tak właśnie to się robi, kolego” – podsumowali z uznaniem.

Linear Fisheries od lat przyciąga pasjonatów wędkarstwa z całej Wielkiej Brytanii, a jego renoma rośnie z sezonu na sezon. Miejsce to chętnie odwiedzają także znane postacie, między innymi reprezentant Anglii Phil Foden, który po porażce w finale Euro 2024 wybrał właśnie zachodnie Oxfordshire, by odpocząć i zrelaksować się z wędką w dłoni.

