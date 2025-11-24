Złowił tuńczyka o wadze bliskiej 700 kg. Tego rekordu do dziś nie pobito

Większości osób tuńczyki kojarzą się z niewielkimi rybami, ściśniętymi w puszce na półce supermarketu. Trzeba jednak wiedzieć, że niektóre gatunki potrafią onieśmielić swoimi rozmiarami. Tych morskich potworów szukać powinniśmy w zachodniej części Atlantyki.

Największy złowiony tuńczyk błękitnopłetwy

Tuńczyk błękitnopłetwy to prawdziwy potwór głębin. Potrafi osiągać nawet do 700 kilogramów. Taki właśnie okaz w październiku 1979 roku padł łupem Kena Frasera. Wędkarz na swoją zdobycz trafił niedaleko Aulds Cove, u wybrzeży Nowej Szkocji w Kanadzie.

Złowiona przez Kena ryba ważyła około 679 kilogramów, co do dziś pozostaje wędkarskim rekordem świata, jeżeli chodzi o tuńczyki. Jak wspominał, z gigantyczną rybą zmagał się przez około 45 minut. Jako przynęty użył makreli, którą ciągnął na lince za łodzią, prowadzoną przez kapitana Erica Samsona.

Dokładną historię tamtego połowu Ken Fraser opisał w nieprzetłumaczonej na język polski książce o tytule „Posessed” (ang. „opętany”). Przyznał, że do rekordowego połowu przygotowywał się bardzo dokładnie, zatrudniając członków załogi specjalnie do tego celu.

„Opętany”. Ken Fraser opisał rekordowy połów

„Ryba złapała haczyk wcześnie rano i ciągnęliśmy ją przez około godzinę, zanim się zerwała. Założyliśmy przynętę raz jeszcze i na haczyk złapał się inny okaz” – relacjonował autor. Jego pomocnik był zmęczony, dlatego to on przejął wędkę i godzinę później mógł cieszyć się rekordem świata w postaci 679-kilogramowego tuńczyka.

„To zabawne, jak to się potoczyło. Nie miało mnie być na stanowisku, miałem pomagać we wciąganiu ryby, ale nie miałem trzymać wędki” – opisywał. 3,6-metrową rybę zważono dopiero po 10 godzinach jej schnięcia na łodzi. Oznacza to, że prawdziwa waga tego potwora mogła być jeszcze znacznie większa.

