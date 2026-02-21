Mirosław Krawczyk nie żyje. Znany aktor miał 72 lata

Mirosław Krawczyk urodził się 7 grudnia 1953 roku w Olkuszu. W ostatnim czasie aktor związany był z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku.

W sobotę na stronie teatru ukazał się komunikat, w którym przekazano tragiczną wiadomość. „Mirku, na scenie oczarowywałeś szczerością, a my zapamiętamy Cię jako kolegę o wielkim sercu” - pożegnali aktora pracownicy teatru.

Mirosław Krawczyk miał 72 lata.

