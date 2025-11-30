Wędkarz nie miał sobie równych. Złowił ponad tysiąc ryb w ciągu… 5 godzin

Brytyjski wędkarz Hadrian Whittle z Ross-on-Wye nie miał sobie równych podczas 63. edycji Wye Championship. W ciągu zaledwie pięciu godzin wyciągnął z rzeki aż 1080 ryb. Łącznie ważyły one ponad 24 kilogramy. Co więcej, mężczyzna osiągnął ten wynik w wyjątkowo trudnych warunkach pogodowych – przy deszczu i przymrozku.

Wynik uzyskany przez Whittle’a może zrobić jeszcze większe wrażenie, kiedy zestawi się go ze zdobyczami wędkarzy, którzy zajęli drugie i trzecie miejsce na podium. Dość powiedzieć, że mężczyzna zostawił ich daleko w tyle. Uplasowany na drugim miejscu Dave Wallace z Worcester osiągnął wynik 17,7 kilograma, głównie z kleni i brzan. Najniższe miejsce podium zdobył Andrew Cranston z Wiltshire, który złowił około 17,2 kg ryb, przede wszystkim jelców.

To nie pierwszy taki wyczyn Whittle’a. Już wcześniej dominował zawody

Zwycięstwo Whittle’a nie jest dziełem przypadku. Zawodnik od lat imponuje formą na rzece Wye, konsekwentnie utrzymując się w czołówce lokalnych i krajowych klasyfikacji. Jego styl opiera się na ogromnym tempie łowienia oraz umiejętności sprawnego czytania rzeki nawet w niesprzyjających warunkach.

Kluczem do wielkich połowów Brytyjczyka jest taktyka. Whittle stawia na szybkie łowienie płytko żerujących uklei, osiągając momentami tempo nawet siedmiu sztuk na minutę. – Nie kombinuję. Łowię ukleje i od czasu do czasu sprawdzam, czy nie siedzą pod nimi okonie – mówił przy jednych z wcześniejszych zawodów. Taka metoda wymaga ogromnej koncentracji i żelaznej wytrzymałości.

Szczególnie spektakularny występ Whittle’a podczas Wye Team Champs w październiku 2023 roku, kiedy to złowił około 1400 ryb, uzyskując 22,8 kg uklei oraz 1,6 kg okoni. Ten imponujący wynik dał jego drużynie – Woodys Premier – zwycięstwo. – Ukleje brały równo, choć bez fajerwerków, okonie słabiej, ale wynik wystarczył – mówił wówczas wędkarz.

Czytaj też:

Legendarny wędkarz złowił dwa gigantyczne karpie. „Tak to się robi”Czytaj też:

Złowił tuńczyka o wadze bliskiej 700 kg. Tego rekordu do dziś nie pobito