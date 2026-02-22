Polacy zaczęli masowo instalować. Wkrótce będą musieli rozstać się z mObywatelem?

Aplikacja mObywatel jest bardzo chętnie promowana w mediach (zarówno w internecie, jak i w telewizji) przez rząd. Jest zachwalana i polecana do instalacji – dzięki niej osoba, która zdecyduje się na założenie konta, nie będzie musiała m.in. nosić ze sobą więcej dokumentów takich jak dowód tożsamości czy prawo jazdy. Poza tym przez mObywatela można już sprawdzić, ile punktów karnych znajduje się na naszym koncie kierowcy, a także np. złożyć wniosek o wydanie różnych dokumentów.

Wystarczy wejść na stronę internetową aplikacji, by tam przywitało nas hasło zachęcające do jej instalacji. „Trzeba ją mieć” – podkreślają przedstawiciele zespołu prasowego i zaznaczają, że pobranie mObywatela 2.0 na swojego smartfona (m.in. ze sklepu Google Play czy App Store) jest zupełnie darmowe. „Po instalacji masz swoje dokumenty zawsze pod ręką, szybko i wygodnie załatwiasz sprawy urzędowe, oszczędzasz czas i pieniądze” – wymieniono zalety posiadania oprogramowania.

Pozostaje jednak pytanie, czy aplikacja wkrótce nie zostanie wycofana. Ministerstwo cyfryzacji wskazało bowiem, że „rozwiązania mObywatela 2.0 ustanowione w oparciu o przepisy krajowe są zasadniczo różne od wymagań dla europejskiego portfela tożsamości cyfrowej” – informują dziennikarze Polskiej Agencji Prasowej.

Zbliża się kres działalności aplikacji mObywatel 2.0?

Głos w sprawie rychłego końca aplikacji zabrał ekspert ds. cyberbezpieczeństwa.

– Na podstawie uzasadnienia projektu noweli, która ma wprowadzić europejski portfel tożsamości cyfrowej, można podejrzewać, że czeka nas pożegnanie z mObywatelem – powiedział Paweł Makowiec w rozmowie z PAP. Zastrzegł jednak, że z dokumentów, które opublikował resort Krzysztofa Gawkowskiego nie wynika, iż aplikacja przestanie wkrótce istnieć. „Są jednak określenia na to wskazujące” – pisze redakcja PAP.

Ministerstwo opublikowało projekt nowelizacji, która ma za zadanie dostosować krajowe przepisy do unijnego eIDAS 2.0. Zdaniem MC „nie jest możliwe dostosowanie istniejącej aplikacji mObywatel do wymogów określonych dla europejskiego portfela tożsamości cyfrowej”, więc należy „opracować zupełnie nowe rozwiązanie”.

Czytaj też:

450 mln dla przychodni z pieniędzy unijnych. Największe wsparcie w historiiCzytaj też:

Dorabiasz „na próbę”? Sprawdź nowy limit, zanim przekroczysz próg