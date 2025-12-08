Kaczyński odpowiada Rokicie. „Kłamstwa pojawiające się w mediach”

Jarosław Kaczyński postanowił w mediach społecznościowych skomentować felieton Jana Rokity.

Medialna dyskusja rozpoczęła się od opublikowanego w tygodniku „W Sieci” felietonu Jana Rokity dotyczącego planów prezydenta Karola Nawrockiego dla Unii Europejskiej.

„Najpierw Nawrocki formułuje tezę o trwającej w UE ofensywie centralizmu, która – jak mówi – oficjalnie jest 'kamuflowana' za pomocą idei federalizacji Europy. To chyba pierwszy raz, kiedy czołowy polityk polskiego obozu prawicy przedkłada tego rodzaju istotne rozróżnienie” – poruszył wątek federalizacji Jan Rokita.

W dalszej części swojego felietonu przywołał Jarosława Kaczyńskiego. „Przywykliśmy raczej do tego, iż zwłaszcza liderzy PiS, w tym Jarosław Kaczyński, używają terminów 'federalizm' i 'federalista' niemal jak politycznych wyzwisk” – napisał. „Tymczasem federalizm to idea, której sednem jest ścisła reglamentacja i ograniczenie uprawnień centrum przy decentralizacji i rozproszeniu władzy” – dodał Rokita.

Na artykuł autorstwa Jana Rokity w swoim wpisie zareagował Jarosław Kaczyński, który ostro skomentował felieton. Do wpisu dołączył nagranie z 2021 roku, na którym jednym z poruszanych tematów była przyszłość Unii Europejskiej.

„Niezmiernie rzadko reaguję na kłamstwa pojawiające się w mediach, ale tym razem – biorąc pod uwagę, że w jednym ze swoich artykułów dopuściła się go osoba bardzo poważna, Jan Rokita – muszę zareagować” – napisał prezes Prawa i Sprawiedliwości.

„Wielokrotnie, wbrew temu, co sugeruje autor, zwracałem uwagę, że procesy zachodzące obecnie na forum UE, związane ze zmianą traktatów, zmierzają do daleko idącej centralizacji Unii” – dodał Kaczyński. W swoim wpisie lider opozycji przypomniał, że

Lider opozycji odwołał się również do swoich historycznych wypowiedzi.

„Co więcej, praktycznie za każdym razem publicznie – w wystąpieniach i wypowiedziach – rozróżniałem proces centralizacji od federalizacji oraz wskazywałem wynikające z nich konsekwencje, podkreślając, że projektowana dla UE centralizacja jest zdecydowanie groźniejsza i bardziej niebezpieczna dla państw członkowskich, w tym dla Polski, niż federalizacja” – zakończył.

