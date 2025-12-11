W tym sklepie wypożyczysz choinkę. To nie żart

Trójmiejskie media informują o ciekawej inicjatywie, z jaką na święta wyszedł sklep Castorama.

Wypożyczalnia choinek. Inicjatywa sieci sklepów

Na portalu Gdańsk Nasze Miasto pojawił się artykuł o usłudze, jaka może zainteresować osoby zainteresowany ekologią. Sieć sklepów Castorama uruchomi usługę wypożyczenia żywych choinek w donicach. Media informują, że to pierwsza taka inicjatywa w kraju na taką skalę – pozwala cieszyć się naturalnym drzewkiem w okresie świąt Bożego Narodzenia bez generowania odpadów.

Z usługi skorzystać można będzie w dziale Ogród sklepów Castorama. Zainteresowane osoby znajdą tak odpowiednio oznaczone, ukorzenione choinki. Klienci sklepu mogą wypożyczyć drzewko na okres dwóch lub trzech tygodnia. Choinka do sklepu najpóźniej wrócić musi 10 stycznia 2026 roku.

Po zakończeniu wypożyczenia zwrócone choinki trafią z powrotem do plantatorów. Zostaną ponownie posadzone w gruncie. Nie trafią na śmietnik, jak większość naturalnych drzewek popularnych w Polsce.

Cztery gatunki do wyboru na 2 lub 3 tygodnie

Klienci mogą wybrać choinkę jednego z czterech gatunków. Wypożyczyć można jodłę kaukaską, jodłę Fraseri, świerk serbski oraz świerk srebrny Blue. Drzewka są różnej wysokości. Najmniejsze choinki mają 90 cm, a największe dochodzą do 150 zł. Koszt wypożyczenia zależny jest od gatunku oraz wysokości drzewka. Najmniej zapłacimy za wypożyczenie świerku serbskiego na dwa tygodnie – 45 zł, a najwięcej za możliwość trzytygodniowego cieszenia się jodła kaukaską – 110 zł.

Należy pamiętać o dbaniu o drzewko. Wypożyczający muszą dbać o:

– odlewanie ok. 300-400 ml wody każdego dnia;

– unikanie stawiania przy źródłach ciepła;

– przeniesienie drzewka do chłodnego pomieszczenia (5-10 stopni Celsjusza) na 2-3 dni przed oddaniem.

