Wrze w szeregach PiS. Kaczyński podjął stanowcze kroki

Sytuacja w szeregach Prawa i Sprawiedliwości jest coraz bardziej napięta. Między liderami poszczególnych frakcji ma dochodzić do ostrych sporów. Napięcia wywołuje m.in. kwestia ewentualnej współpracy z Grzegorzem Braunem. Jacek Sasin stwierdził w rozmowie z Radiem Zet, że nie wyklucza koalicji po to, żeby odsunąć od władzy zły rząd Donalda Tuska. Stanowisko polityka jest o tyle zaskakujące, że Jarosław Kaczyński wielokrotnie publicznie krytykował europosła i odżegnywał się od możliwości nawiązania współpracy.

Nie była to jedyna kontrowersyjna wypowiedź Jacka Sasina. Otwarta krytyka Mateusza Morawieckiego i stwierdzenie, że nie nadaje się na przyszłego premiera, tylko dolały oliwy do ognia i doprowadziły do kolejnych podziałów wewnątrz PiS. – Chłop nie upilnował władzy PiS na Podlasiu, a chce wszystkim dyktować, jak wrócić do władzy. Przecież to jest komedia – stwierdził w rozmowie z WP jeden ze zwolenników byłego szefa rządu.

W obronie partyjnego kolegi stanął natomiast Janusz Kowalski, który stwierdził, że nie można wykluczać politycznej współpracy z Grzegorzem Braunem w procesie obalenia antypolskiego rządu Tuska, jak słusznie wskazuje Jacek Sasin.

Do spięcia doszło także na linii Ryszard Terlecki – Jacek Ozdoba. Po tym jak były wicemarszałek Sejmu ocenił, że sprawa Zbigniewa Ziobry topi PiS, europoseł skomentował, że są to nieodpowiedzialne słowa, które nie powinny paść. – Ryszard Terlecki powinien ugryźć się w język, zanim coś powie. Są w naszym obozie politycy, którzy muszą popracować nad własnymi wynikami wyborczymi, do nich zalicza się Ryszard Terlecki – dodawał.

Do problemów wewnętrznych dochodzą sondażowe spadki, które PiS notuje w ostatnich sondażach. Tak złych wyników partia Jarosława Kaczyńskiego nie miała od dawna. Jednocześnie lepsze notowania mają bezpośredni rywale, czyli Konfederacja oraz partia Grzegorza Brauna.

Z ustaleń RMF FM wynika, że w najbliższy piątek 12 grudnia ma się odbyć specjalne spotkanie prezydium komitetu politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński oraz najważniejsi członkowie partii mają podjąć kolejną próbę wyciszenia chaosu i skupić się na planach dotyczących m.in. nowego programu.

Czytaj też:

Karol Nawrocki wygwizdany. Tak zareagowałCzytaj też:

Burza po wecie Nawrockiego. Tusk prosi o jedno