Burza po słowach Terleckiego o Ziobrze. Ta reakcja mówi wszystko

26 – tyle zarzutów Prokuratura Krajowa stawia Zbigniewowi Ziobrze. Dotyczą one nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości, w tym również kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Zbigniew Ziobro i 26 zarzutów

W związku z tym śledczy postanowili skierować wniosek o aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości na trzy miesiące. Posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na 22 grudnia, a więc jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Wcześniej wniosek poparł Sejm, który uchylił immunitet politykowi PiS.

Tymczasem Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech i jak się zdaje, na razie nie planuje powrotu do Polski. W trakcie konferencji online, którą zorganizowano w siedzibie PiS, polityk wyliczał, jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby opuścił Węgry. Wspomniał m.in. że wróci do Polski, gdy będzie miał podstawę sądzić, że sądy działają niezależnie i niezawiśle od władzy a prokuratura działa na podstawie prawa.

Burza po słowach Terleckiego o Ziobrze. Ozdoba reaguje

W kuluarach pojawiły się informacje, że część polityków PiS uważa, że zamieszanie wokół byłego ministra sprawiedliwości jest obciążeniem dla ugrupowania. Do sprawy wprost odniósł się Ryszard Terlecki. – Tracimy na wewnętrznych wojnach frakcji, które się teraz coraz ostrzej ścierają – powiedział polityk. Dopytywany o Zbigniewa Ziobrę dodał, że „to oczywiście nas topi”.

Na słowa byłego wicemarszałka Sejmu zareagował Jacek Ozdoba. W opinii europosła tego typu wypowiedzi szkodzą PiS. – Gdybym nie wiedział, kto jest autorem, to pomyślałbym, że powiedział to ktoś z Koalicji Obywatelskiej – stwierdził polityk w rozmowie z „Super Expressem”.

Jacek Ozdoba nie szczędził gorzkich słów pod adresem partyjnego kolegi. – Cóż, są w naszym obozie politycy, którzy muszą popracować nad własnymi wynikami wyborczymi, do nich zalicza się Ryszard Terlecki. To nieodpowiedzialne słowa i nie powinny paść. Ryszard Terlecki powinien ugryźć się w język, zanim coś powie – dodał eurodeputowany.

