Atak nożowników w pociągu do Londynu. Rany zagrażające życiu u 9 osób

Zgłoszenia o nożownikach w pociągu zaczęły napływać po godzinie 19:39 czasu lokalnego. Brytyjscy policjanci wkroczyli do wagonów na stacji w Huntingdon, mieście leżącym na północny-zachód od Cambridge. Tam funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby podejrzewane o atak.

Wielka Brytania. Atak nożowników w pociągu

Więcej informacji o tym makabrycznym zdarzeniu i akcji policji podano w nocy z soboty na niedzielę. „Do szpitala zostało przewiezionych 10 osób, z czego dziewięć ma rany zagrażające życiu. Jak dotąd nie ma informacji o ofiarach” – przekazywano w oficjalnym komunikacie.

O wstrząsających scenach na dworcu w Huntingdon donosiło między innymi BBC. Stacja przytaczała relacje świadków, którzy opowiadali o zakrwawionych ludziach, biegnących po peronie. Zgłaszano też ataki paniki wśród pasażerów.

Do akcji ratunkowej skierowano liczne służby, wykorzystano 3 śmigłowce medyczne. Zaangażowano także policyjnych ekspertów od zwalczania terroryzmu, choć motywów sprawców początkowo nie podano. Jednego z napastników policjanci musieli razić paralizatorem. Na ich widok nie poddał się, tylko dalej wymachiwał dużym nożem.

Atak nożowników w pociągu. Bohaterska postawa mężczyzny

Świadek zdarzenia Olly Foster opowiadał BBC o bohaterskim starszym mężczyźnie, który bronił przed nożownikami młodej dziewczyny. Uzbrojony jedynie w butelkę whiskey obrońca otrzymał ciosy nożem w głowę i szyję. Pozostali pasażerowie starali się zatamować jego krwawienie kurtkami.

Do makabrycznego zdarzenia odniósł się już premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. „Zatrważające wydarzenie w pociągu niedaleko Huntingdon jest głęboko niepokojące. Łączę swoje myśli z tymi, którzy ucierpieli i dziękuję służbom za ich reakcję” – pisał na X. Apelował też, by osoby znajdujące się w okolicy zdarzenia postępowały według zaleceń policji.

Czytaj też:

Atak z użyciem noża przed sklepem. Pilna akcja służbCzytaj też:

Polka zaatakowana przez nożownika. Na pomoc ruszył włoski piłkarz