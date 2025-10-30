Burza po słowach Kaczyńskiego. Sikorski przypomniał niewygodny fakt

Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego z konwencji PiS w Katowicach wywołała prawdziwą burzę. Polityk próbował przekonywać, że „Niemcy i Francja chcą nam zabrać państwo”. W ocenie prezesa PiS „Unia Europejska chce tak zmienić sytuację polityczną, że wszystkie państwa oprócz Niemiec i Francji przestałyby istnieć i być suwerenne”.

Sikorski uderza w Kaczyńskiego. To pokłosie głośnych słów

Te słowa nie umknęły uwadze Radosława Sikorskiego. W trakcie Igrzysk Wolności w Łodzi szef MSZ przyznał, „szokuje go fakt, że jego konkurenci polityczni powtarzają bzdury o »zgniłym Zachodzie«”.

Minister zaznaczał, że słowa Jarosława Kaczyńskiego wymierzone w Niemcy oraz Francję nie są wyrwane z kontekstu”. – Oni dokładnie w taki sposób myślą, powtarzają propagandę putinowską. Nie wiem dokąd oni zabrnęli – dodawał.

Kaczyński mówił o Niemcach. Sikorski ripostuje

Sprawa została ponownie poruszona w trakcie spotkania online szefa polskiej dyplomacji z wyborcami. – To są brednie, że Niemcy i Francja dybają na nasze państwo, na naszą niepodległość. Panie prezesie, Unia Europejska rządzi się Traktatem Lizbońskim, który to pan wynegocjował – przypomniał Radosław Sikorski.

– Jak się panu dzisiaj już nie podoba, to trzeba zaproponować korekty, a nie szczuć Polaków na Unię Europejską. Bo niebezpieczeństwo dla Polski jest ze Wschodu, a nie od Zachodu – przypomniał szef MSZ.

Polityk KO zaznaczył również, że „Polska przystąpiła do Unii Europejskiej dobrowolnie”. – To nie jest idealna instytucja, ludzka, można ją naprawiać. Ale Ukraińcy dają świadectwo, że są gorsze rzeczy niż proces integracji europejskiej – komentował Radosław Sikorski.

– Oni do niego aspirują, a pan chce nas z UE wyprowadzać, tylko dlatego, że współzawodniczy pan o głosy Konfederacji. Jak pan chce wyjść z Unii Europejskiej, to proszę bardzo, tropem sędziego Szmyta, przez Terespol, ale my, Polacy, zostajemy w UE, bo jest ona dla nas nadal dobra i nie podważa naszej suwerenności, tylko ją umacnia – podsumował.

Czytaj też:

Ziobro wystąpi o azyl na Węgrzech? Wymowne słowa OrbanaCzytaj też:

Afery Wysockiej-Schnepf. Dziennikarka podpadła już kilku osobom