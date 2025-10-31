Polacy zabrali głos ws. afery CPK. Ten sondaż do alarm dla PiS

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla „Rzeczpospolitej”, ankietowanych zapytano, co sądzą na temat afery wokół sprzedaży działki pod CPK.

Afera CPK. Polacy zabrali głos w sondażu

42,4 proc. respondentów stwierdziło, że te doniesienia sprawiają, że oceniają Prawo i Sprawiedliwość gorzej. Jednocześnie w oczach 8,8 proc. afera CPK poprawiła wizerunek PiS. Pozostali badani albo nie słyszeli wcześniej o aferze z czasów rządów PiS (taką odpowiedź wskazało 20,6 proc.), albo nie wpłynęła ona na ich ocenę ugrupowania (28,2 proc. ankietowanych).

We wszystkich grupach wiekowych reakcja była przede wszystkim negatywna. Najgorzej zareagowali wyborcy powyżej 50. roku życia – pogorszenie opinii o PiS wskazało 48,1 proc. osób z tej grupy wiekowej. W przypadku najmłodszych wyborców do 24. roku życia było to 26,1 proc.

Po ujawnieniu informacji o aferze CPK gorzej PiS oceniają mężczyźni (45,6 proc. bardziej negatywnie ocenia partię Jarosława Kaczyńskiego) niż kobiety (39,3 proc.).

Afera CPK. Najważniejsze informacje

Sprawa, która dziś budzi ogromne kontrowersje, ma swój początek w 2023 roku. W okresie, gdy Robert Telus z PiS kierował resortem rolnictwa, wydano zgodę na sprzedaż ziemi, przez którą ma przebiegać planowana linia kolejowa CPK.

Transakcja dotyczyła 160-hektarowej działki, która ostatecznie trafiła do Piotra Wielgomasa, wiceprezesa firmy Dawtona. Wartość nieruchomości — ze względu na strategiczne położenie pod budowę Kolei Dużych Prędkości — może dziś wynosić nawet 400 mln zł. Tymczasem w momencie sprzedaży ziemię wyceniano jedynie na 22,8 mln zł.

Jak ustalono, aby umożliwić zbycie gruntu, Wody Polskie zmieniły klasyfikację pobliskiego cieku wodnego, co stało w sprzeczności z obowiązującymi danymi hydrologicznymi.

Kaczyński reaguje na aferę CPK

Po ujawnieniu sprawy Jarosław Kaczyński zawiesił Roberta Telusa oraz Rafała Romanowskiego w prawach członka PiS do czasu pełnego wyjaśnienia okoliczności transakcji. Decyzja objęła również byłego dyrektora KOWR, Waldemara Humięckiego.

Z informacji uzyskanych przez Wirtualną Polskę wynika, że Andrzej Wielgomas w kluczowych momentach poprzedzających sprzedaż spotykał się z Telusem i Romanowskim w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa — i to jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem pracy urzędu.

Biznesmen miał również odbywać rozmowy z Waldemarem Humięckim. Umowę sprzedaży podpisano 1 grudnia, zaledwie 12 dni przed przejęciem władzy przez nowy rząd KO i jej koalicjantów.

Do tej pory ani politycy PiS, ani Andrzej Wielgomas nie skomentowali tych doniesień. Waldemar Humięcki potwierdził, że spotykał się z przedsiębiorcą, tłumacząc, że rozmowy dotyczyły wniosku złożonego w KOWR, choć szczegółów już nie pamięta.

Czytaj też:

Afera CPK a kontrowersje wokół Eurowizji. Taki jest związekCzytaj też:

Afera CPK zatacza coraz szersze kręgi. PiS może mieć problemy