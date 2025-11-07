Ziobro trafi do aresztu? Tak zagłosowali posłowie

Sejm zagłosował w piątek 7 listopada nad wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej tłumaczyła, że dowody wskazują, iż Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw.

Ziobro wystąpi o azyl na Węgrzech?

Z ustaleń śledczych wynika, że były minister sprawiedliwości założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która miała wyprowadzić z Funduszu Sprawiedliwości 150 mln zł.

W momencie, gdy prokuratura informowała o szczegółach sprawy, Zbigniew Ziobro przebywał z wizytą na Węgrzech. W trakcie pobytu w Budapeszcie spotkał się m.in. z Viktorem Orbanem, co wywołało falę pytań, czy polityk PiS pójdzie w ślady Marcina Romanowskiego i będzie się ubiegał o azyl lub pomoc Węgier w innej formie.

Sam zainteresowany na razie nie zdradza swoich planów. Dopytywany przez dziennikarzy, polityk poinformował jedynie, że „przekaże decyzje w stosowanym czasie”.

Ziobro trafi do aresztu? Mamy wyniki głosowania!

W przypadku tego głosowania konieczna była większość bezwzględna – 231 głosów. W bloku głosowań Sejm zadecydował o przyjęciu wniosku prokuratury i tym samym uchyleniu immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Wszystkich głosowań było 26, ponieważ Sejm musiał podjąć odrębną decyzję dotyczącą każdego z zarzutów.

W głosowaniach wzięło udział 447 polityków. Wnioski o pociągnięcie polityka PiS do odpowiedzialności karnej poparło w zależności od zarzutu – od 248 do 256 posłów. Przeciw opowiadało się niemal w każdym przypadku 185 parlamentarzystów. Od głosu wstrzymywało się od jednego do sześciu posłów a 13-14 nie brało udziału w głosowaniu.

W 27. głosowaniu nad zatrzymaniem i tymczasowym aresztowaniem Zbigniewa Ziobry wzięło udział 447 posłów. Za opowiedziało się 249 parlamentarzystów (156 z klubu KO, 32 z PSL, 31 z Polski 2050, 21 z Lewicy, 5 z partii Razem oraz czterech polityków niezależnych).

Przeciw zagłosowało 192 posłów (179 z klubu PiS, 7 z Konfederacji, 3 z Republikanów oraz 3 z Konfederacji Korony Polskiej). Od głosu wstrzymało się 6 polityków Konfederacji w tym m.in. Konrad Berkowicz i Sławomir Mentzen.

Swojego głosu nie oddało 13 posłów (9 z klubu PiS w tym m.in. Radosław Fogiel, Łukasz Mejza, Marcin Romanowski i Robert Telus, 3 z Konfederacji oraz Paweł Kukiz).

