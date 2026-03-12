Rosyjski samolot przechwycony przez NATO. Co robił w tym rejonie samolot rozpoznawczy?

U wybrzeży Norwegii przechwycony został rosyjski samolot. Jak podały norweskie siły zbrojne, mowa o rozpoznawczym Ił-20M. Maszyna została odeskortowana przez samoloty F-35.

Norwegia. Myśliwce NATO przechwyciły rosyjski samolot

Eksperci przypominają, że w tym samym czasie na północy Norwegii trwały ćwiczenia NATO Cold Response. Od poniedziałku 9 marca bierze w nich udział aż 14 krajów Paktu Północnoatlantyckiego. W manewrach uczestniczy 25 tys. żołnierzy, a symulacja walk w arktycznych warunkach ma potrwać do 19 marca.

Samolot rozpoznawczy został zauważony w sąsiedztwie natowskich manewrów. Ił-20 służy do rozpoznania i zwiadu elektronicznego. Rosyjską maszynę wykryto w środę przed południem. By zidentyfikować intruza, z bazy lotniczej Evenes wysłano dwa norweskie myśliwce F-35. Podkreślono też, że do podobnego incydentu doszło dzień wcześniej, gdy przechwycono inny rosyjski samolot.

Cold Response. Rosjanie podglądają natowskie ćwiczenia?

„Rosyjski samolot został zidentyfikowany i był śledzony wzdłuż norweskiego wybrzeża, aż zawrócił na północ w rejonie archipelagu Vesteraalen” – przekazały w komunikacie norweskie siły zbrojne. Jak informowano, rosyjski samolot dwukrotnie poleciała na południowy zachód, docierając do archipelagu Lofoty.

Co ciekawe, niedługo po przechwyceniu rosyjskiego samolotu, służby dyplomatyczne Kremla oznajmiły, że ćwiczenia wojskowe przy norweskich brzegach przyczyniają się do eskalacji napięć w rejonie Arktyki.

