Tyle miesięcznie będzie zarabiał Ziobro. Zapadła decyzja ws. jego poselskiego uposażenia

Prezydium Sejmu postanowiło odebrać uposażenie poselskie byłemu ministrowi sprawiedliwości – poinformowało Polskie Radio 24.

To dlatego, że Ziobro na co dzień przebywa nie w Polsce, ale w Budapeszcie, więc nie przychodzi do pracy w Warszawie. Na początku roku były prokurator generalny i jego żona – Patrycja Kotecka – otrzymali azyl polityczny na Węgrzech. Polityk Prawa i Sprawiedliwości informował, że zdecydował się ubiegać o ochronę, ponieważ „stał się obiektem nagonki i celem osobistej zemsty Donalda Tuska”.

Od dawna pojawiają się pytania o uposażenie Ziobry. W końcu były szef MS nie pojawia się w Sejmie. Nie bierze udziału w głosowaniach ani w posiedzeniach. Dlatego też marszałek izby niższej – Włodzimierz Czarzasty – zapowiadał, że podejmie stanowcze kroki, których celem będzie ograniczenie parlamentarnego wynagrodzenia polityka PiS.

W połowie stycznia marszałek zwracał się do Biura Legislacyjnego Sejmu, czy jest istnieje wykładnia w sprawie uposażenia Ziobry. – Gdy ktoś nie świadczy pracy na rzecz parlamentu, a jest posłem, to nie powinien pobierać diety. Pobiera się ją tylko wtedy, gdy wykonuje się pracę na terenie kraju – tłumaczył Czarzasty.

Nowe informacje ws. uposażenia poselskiego Zbigniewa Ziobry

Jak ustaliło PR24, decyzja ws. uposażenia Ziobry zapadła jednogłośnie. W obradach nie uczestniczyli jednak dwaj wicemarszałkowie: Krzysztof Bosak i Szymon Hołownia.

Źródło podaje, że były PG zarabiał będzie od teraz 1350 złotych brutto co miesiąc. – To minimalny procent, który musimy zostawić przy uposażeniu poselskim – przekazała Dorota Niedziela, wicemarszałkini Sejmu.

Jednak zdaniem przewodniczącego komisji – Jarosława Urbaniaka – Ziobro nie powinien dostawać żadnych pieniędzy. – Jak ktoś z czytelników nie będzie chodził do pracy i nie będzie miał na to usprawiedliwienia, to nie dostanie w ogóle wynagrodzenia. Dla mnie moralny dylemat jest tylko jeden. Te 1350 złotych to i tak za dużo – podsumowywał (cytat za Polskim Radiem).

