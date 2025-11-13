Ziobro i azyl na Węgrzech. Ten sondaż to alarm dla PiS

Prokuratura Krajowa przekazała, że Zbigniew Ziobro mógł popełnić nawet 26 przestępstw. Główne zarzuty dotyczą wykorzystywania środków z Funduszu Sprawiedliwości na osobisty użytek polityków Suwerennej Polski. Nieprawidłowości mają dotyczyć nawet 150 mln złotych.

Sejm wyraził zgodę na uchylenie politykowi PiS immunitetu oraz jego tymczasowe aresztowanie. Na chwilę obecną nie wiadomo, kiedy do niego dojdzie, ponieważ Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech. Spotkania m.in. z Viktorem Orbanem wywołało falę pytań, czy były minister sprawiedliwości zamierza ubiegać się azyl.

Ziobro z azylem na Węgrzech? Polacy zabrali głos w sondażu

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez IBRiS dla Radia Zet, Polaków zapytano o przyszłość Zbigniewa Ziobry. Ankietowanym zadano pytanie, czy były minister sprawiedliwości powinien pójść w ślady swojego partyjnego kolegi Marcina Romanowskiego i ubiegać się o azyl na Niemczech. Jak się okazuje, Polacy są w tej kwestii wyjątkowo zgodni.

Według 56,9 proc. respondentów Zbigniew Ziobro nie powinien prosić Viktora Orbana o udzielenie azylu (36,7 proc. wskazało odpowiedź „zdecydowanie nie” a 20,2 proc. „raczej nie”).

Przeciwnego zdania jest 33 proc. badanych (18,7 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak” a 14,3 proc. „raczej tak”). Warto zwrócić uwagę na fakt, że aż 10,1 proc. osób, które wzięły udział w sondażu nie ma w tej kwestii sprecyzowanych poglądów i wybrało odpowiedź nie wiem/trudno powiedzieć.

Tak Polacy ocenili Zbigniewa Ziobrę

Gdy weźmiemy pod lupę wyniki sondażu okazuje się, że wśród zwolenników pomysłu ubiegania się przez Zbigniewa Ziobry o azyl są przede wszystkim wyborcy PiS (72 proc.). Podobnego zdania jest 14 proc. sympatyków Konfederacji oraz 8 proc. zwolenników KO.

Najwięcej przeciwników znajdziemy w grupie osób deklarujących poparcie dla Lewicy – nikt nie popiera pomysłu węgierskiego azylu dla byłego ministra sprawiedliwości. Najbardziej podzieleni są wyborcy Trzeciej Drogi – 51 proc. jest przeciwnych pomysłowi azylu a 48 proc. uważa inaczej.

Nawrocki ułaskawi Ziobrę?

W badaniu IBRiS dla Radia Zet Polaków zapytano również o to, czy gdyby Zbigniew Ziobro został skazany, to Karol Nawrocki powinien go ułaskawić. Przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiada się 53,1 proc. respondentów. Zastosowanie prawa łaski popiera 31,9 proc. ankietowanych a 15 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

W rozmowie z Radiem Zet rzecznik prezydenta pytany o ewentualne ułaskawienie stwierdził, że „nie rozmawiamy w tej chwili o żadnej decyzji Karola Nawrockiego dotyczącej Zbigniewa Ziobry, ponieważ nie postawiono mu na razie żadnych zarzutów, zatem sprawa nie dotyczy bezpośrednio głowy państwa”.

