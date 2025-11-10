Nawrocki ułaskawi Ziobrę? Te słowa mówią wszystko

– Prezydent podejmie decyzję, może podjąć decyzję w sprawie ułaskawienia dopiero wówczas, kiedy są postawione zarzuty, toczy się proces, na każdym etapie procesu pan prezydent może podjąć decyzję o ułaskawieniu – powiedział Rafał Leśkiewicz w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w programie "Gość Radia Zet", pytany, czy prezydent powinien ułaskawić Zbigniewa Ziobrę, jeśli zostanie on skazany.

– Nie rozmawiamy w tej chwili o żadnej decyzji pana prezydenta dotyczącej Zbigniewa Ziobry, ponieważ nie postawiono zarzutów panu Zbigniewowi Ziobrze, zatem sprawa na razie nie dotyczy bezpośrednio głowy państwa – kontynuował.

Wkrótce więcej informacji.

Czytaj też:

Nowy plan Nawrockiego. Kaczyński ma się czego bać?Czytaj też:

Show Nawrockiego i problemy PiS. Tak ma wyglądać Marsz Niepodległości