Ostra reakcja rzecznika rządu po ruchu Nawrockiego. „Uzurpacja uprawnień”

– Samo oświadczenie pana prezydenta świadczy o takiej uzurpacji uprawnień. Sędziowie mają prawo do tego, aby w formie orzeczenia kwestionować status innych sędziów. To, co powiedział pan prezydent, jest próbą zakwestionowania konstytucyjnych zasad niezawisłości sędziów i sądów – stwierdził rzecznik rządu Adam Szłapka cytowany przez portal Onet.

Wkrótce więcej informacji