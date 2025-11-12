Ostra reakcja rzecznika rządu po ruchu Nawrockiego. „Uzurpacja uprawnień”

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w środę, że odmawia nominacji 46 sędziów. – To próba zakwestionowania konstytucyjnych zasad niezawisłości sędziów i sądów – skomentował słowa głowy państwa rzecznik rządu Adam Szłapka.
– Samo oświadczenie pana prezydenta świadczy o takiej uzurpacji uprawnień. Sędziowie mają prawo do tego, aby w formie orzeczenia kwestionować status innych sędziów. To, co powiedział pan prezydent, jest próbą zakwestionowania konstytucyjnych zasad niezawisłości sędziów i sądów – stwierdził rzecznik rządu Adam Szłapka cytowany przez portal Onet.
