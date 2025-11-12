Sławomir Mentzen straci immunitet? Polityk Konfederacji sam ukręcił na siebie bat

Warszawska policja, podsumowując obchody 11 listopada w stolicy podkreśliła, że przebiegły one bardzo bezpiecznie. W rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości odbyło się wiele wydarzeń, w tym uroczystości z udziałem najwyższych władz państwowych, imprezy towarzyszące, jak chociażby „Bieg Niepodległości” i najliczniejsze w tym dniu w naszym kraju zgromadzenie publiczne, czyli Marsz Niepodległości.

Funkcjonariusze w sumie w miejscach zgromadzeń zatrzymano 41 osób, w tym: 26 posiadających narkotyki i 10 osób poszukiwanych. Jedna z nich figurowała w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS). Trzy osoby zatrzymano za udział w bójce. Jedna osoba złamała przepisy o zakazie latania dronami. Do jednostek Policji doprowadzono również osoby posiadające niebezpieczne przedmioty.

Sławomir Mentzen odpalił racę na Marszu Niepodległości. Polityk Konfederacji będzie miał kłopoty

W związku z zakazem noszenia, przemieszczenia i używania wyrobów pirotechnicznych w Warszawie wydanym przez wojewodę mazowieckiego policjanci podjęli interwencję wobec 91 osób posiadających materiały pirotechniczne. W tym czasie zabezpieczyli 819 różnego rodzaju środków pirotechnicznych. Zdjęcie z racą zamieścił w swoich mediach społecznościowych Sławomir Mentzen oraz Konfederacja.

Polityk, zachęcając do udziału w pochodzie, apelował ironicznie, aby „nie mówić nic” szefowi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcinowi Kierwińskiemu. – Procedura w przypadku osoby, która jest objęta immunitetem, jest inna. Natomiast będziemy ją procedować, bo takie wykroczenie również jest penalizowane jeśli chodzi o Kodeks wykroczeń – skomentował w rozmowie z Radiem Zet rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji mł. insp. Robert Szumiata.

