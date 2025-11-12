Pilne oświadczenie Karola Nawrockiego. „Odmawiam”

Prezydent Karol Nawrocki w oświadczeniu transmitowanym w mediach społecznościowych powołał się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku, które mówi o tym, że Prezydent RP nominuje sędziów oraz ma możliwość odmówić ich nominacji.

– Każdy nominowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej sędzia jest sędzią Rzeczpospolitej, który ma w imieniu Rzeczypospolitej zgodnie z Konstytucją (...) podejmować decyzje i wydawać wyroki – powiedział prezydent. Jego zdaniem, ze względu na wzajemne kwestionowanie statusów sędziów, wiele postępowań nie zostało prawidłowo przeprowadzonych.

Prezydent Nawrocki odmówił nominacji 46 sędziów

Nawrocki podczas swojego oświadczenia przywołał między innymi tragiczną historię z Puszczykowa, gdzie mężczyzna zabił swoją żonę i dwójkę jej dzieci. – Brutalny morderca nie został skutecznie skazany, bowiem jedni sędziowie kwestionowali status drugich. Nie od tego są sędziowie w Rzeczypospolitej, żeby zajmować się statusem swoich kolegów, ale od tego, aby zgodnie z nominacją prezydenta, zgodnie z konstytucją i zgodnie z polskim prawem wydawać wyroki – podkreślił Nawrocki.

– Nie udało się skutecznie skazać pedofila, który zgwałcił 14-letnią dziewczynę i ta dziewczyna i jej rodzina będzie po raz kolejny musiała przechodzić traumę procesu sądowego, bo sędziowie nie zajmowali się tym, czym mają się zajmować, czyli skutecznym orzekaniem, a zajmowali się rozprawianiem o tym, czy ich koledzy sędziowie są neo- czy paleo-sędziami – mówił dalej prezydent.

Nawrocki wspomniał o Żurku. „Zachęca do kwestionowania porządku”

Zastrzegł, że „tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjny”, nie będzie przyznawał awansów. – Tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości, pana Waldemara Żurka, który zachęca sędziów do kwestionowania porządku konstytucyjno-prawnego Rzeczypospolitej – dodał.

– Jest to już nie tylko słowny sygnał, drodzy państwo, ale konkretna decyzja, aby nie dać nominacji. I nie będę także dawał awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej – stwierdził prezydent. Nawrocki zaznaczył, że „przez najbliższe 5 lat żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję, polski system prawny nie może liczyć na nominację”.

