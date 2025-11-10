Ataki prawicy na Żurka. „Chłopcy Ziobry się wystraszyli. Wyjdą wasze szwindelki”

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w opublikowanym nagraniu odniósł się do informacji prawicowych mediów i polityków PiS, którzy sugerowali, że miał utrzymywać kontakt z rosyjskim agentem Pawłem Rubcowem.

– No i co moi drodzy, internet się rozgrzał. Widzę, że chłopcy, koledzy Ziobry, się wystraszyli i teraz obrzucają błotem. Mówią, że miałem kontakty z jakimś Rubcowem. Pudło, panowie. Wyjdą wasze szwindelki, te duże i te małe – powiedział Żurek.

– To Zbyszek podaje sobie rękę z Orbanem, najbliższym człowiekiem Putina w Europie. Sami to oceńcie, robimy robotę i do przodu – dodał.

Wystąpienie Żurka to odpowiedź na wpisy i doniesienia, które pojawiły się m.in. na antenie Telewizji Republika oraz w serwisie X, gdzie – jak podkreślono – „anonimowe źródła mające wiedzę o służbach” sugerowały powiązania ministra z rosyjskim szpiegiem.

TV Republika i politycy PiS: Kontakt z rosyjskim agentem

Informacje o rzekomych kontaktach Waldemara Żurka z Pawłem Rubcowem nagłośniły w ostatnich dniach prawicowe media. Telewizja Republika powołała się na użytkownika o pseudonimie Jack Strong, który twierdził, że w telefonie Rubcowa znajdował się kontakt do obecnego ministra sprawiedliwości oraz zapisy rozmów prowadzonych przez komunikatory.

Strong opublikował również nagranie z 2016 r., gdy Żurek – wówczas jako sędzia – mówił, że kontaktował się z nim „hiszpański dziennikarz”.

Tezę o powiązaniach Żurka z Rubcowem podchwycili także politycy związani z aferą wokół Funduszu Sprawiedliwości, w tym poseł PiS Michał Woś oraz były wiceminister Marcin Romanowski, który przebywa obecnie na Węgrzech, korzystając ze statusu azylanta politycznego.

Ziobro bez immunitetu

Jak przypomniano, w Budapeszcie przebywa również były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który w ubiegły piątek decyzją Sejmu stracił immunitet poselski.

Tego samego dnia wieczorem Prokuratura Krajowa poinformowała o wydaniu postanowienia o przedstawieniu Ziobrze 26 zarzutów karnych oraz nakazie jego zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do siedziby prokuratury.

Waldemar Żurek w swoim nagraniu zasugerował, że ataki ze strony środowiska byłego ministra mają charakter politycznej obrony i odwracania uwagi od sprawy.

Kim jest Paweł Rubcow, znany jako Pablo Gonzalez?

Paweł Rubcow, który występował również jako Pablo Gonzalez, został zatrzymany w lutym 2022 roku w Przemyślu pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji.

Według polskich służb, wykorzystywał status dziennikarza, by zbierać informacje dla rosyjskiego wywiadu. Rubcow przez dwa lata przebywał w areszcie, a w sierpniu 2024 roku został wymieniony w ramach wymiany więźniów między USA a Rosją.

Jak podała „Rzeczpospolita”, jego proces w Polsce mógł Rubcow by się rozpocząć jeszcze w tym roku, gdyby nie wymiana dyplomatyczna.

