Rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. Zniknie zmora wielu kursantów

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak na antenie RMF FM stwierdził, że niebawem zaprezentowana zostanie specjalna ustawa, dzięki której zmianie ulegną poszczególne elementy podczas egzaminy na prawo jazdy.

– Zgadzam się, że muszą nastąpić zmiany w systemie egzaminowania i szkolenia kierowców. Przygotowujemy się do tego, mam przygotowaną ustawę, w szczegółach ją zaprezentuje pan minister Stanisław Bukowiec, który jest odpowiedzialny za ten obszar Ministerstwa Infrastruktury w najbliższym tygodniu – mówił polityk w Porannej rozmowie. Dodał, że „zmiany będą głębokie”.

Minister infrastruktury o zmianach w egzaminie na prawo jazdy

Wyjaśnił, że największą zmianą ma być brak egzaminu na placu manewrowym. Jeśli wejdzie ona w życie, kandydaci na kierowców nie będą już musieli wykonywać „jazdy po łuku” czy ruszania na górce.

Minister infrastruktury podkreślił, że większość ekspertów uważa, że test na placu manewrowym jest „reliktem przeszłości”, a w Europie odchodzi się od tego typu egzaminów. – Prowadziliśmy od dłuższego czasu analizy na ten temat, jesteśmy gotowi, mamy projekt ustawy – powiedział Klimczak.

Zgodnie z jego zapowiedzią, już w tym tygodniu zostanie wysłany odpowiedni wniosek.

Nie tylko praktyka. Część teoretyczna też do poprawki

Odejście od egzaminu na placu manewrowym to nie jedyna zmiana proponowana przez resort infrastruktury. Jak się okazuje, zmiany mają objąć również test teoretyczny. – Pytania nie odzwierciedlają rzeczywistości drogowej, są sztuczne – mówił minister. Zmiany obejmą również komisję egzaminacyjną i samo szkolenie.

Polityk podkreślił, że egzamin – niezależnie od kategorii – musi odpowiadać rzeczywistości na drodze. – To nie mogą być jakieś sztuczne pytania teoretyczne, które bardziej dotyczą silnika albo pracy administracji, niż bezpiecznego poruszania się na drodze i świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym. Na tym nam najbardziej zależy – stwierdził Klimczak.

Czytaj też:

