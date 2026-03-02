MSWiA ostrzegło kierowców. Za to wykroczenie „automatycznie stracą prawo jazdy”

Komunikat prasowy o zmianach w przepisach drogowych wydało m.in. ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji. Jak przypomniał resort Marcina Kierwińskiego – od 3 marca 2026 roku za przekroczenie prędkości o 50 kilometrów na godzinę na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej na obszarze niezabudowanym dokument prawa jazdy będzie „automatycznie zatrzymywany” przez policję. Dotychczas uprawnienia kierowcy stracić mogli wyłącznie w przypadku, gdy popełnili wcześniej wspomniane wykroczenie w terenie zabudowanym.

Co ważne, nowe przepisy dotyczą także młodych kierowców. A jakie zmiany wejdą w życie pod koniec tego lata? Wszystkie najważniejsze informacje znajdują są poniżej.

Prawo jazdy dla młodych. Kurs na kat. B dostępny od 16 roku życia?

Od 3 marca tego roku młodzi będą mogli wyrobić sobie prawo jazdy kategorii B od 17 r.ż. Jest jednak jedno „ale” – będą oni zobligowani do jazdy „pod okiem doświadczonego kierowcy”. To jednak nie wszystko – osoby mające zaledwie 16 lat i dziewięć miesięcy będą już mogły„rozpocząć pełnoprawny kurs na prawo jazdy – poinformowało MSWiA.

Natomiast od 3 września nastolatków, którzy uzyskają uprawnienia kat. B, obowiązywał będzie „okres próbny, w ramach którego będą musieli przejść praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym”.

„Ponadto w przypadku kierowania pojazdem po zatrzymaniu prawa jazdy na trzy miesiące (np. za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km na godz.), uprawnienia zostaną cofnięte w całości na okres pięć lat. Dotychczas w takiej sytuacji prawo jazdy było zatrzymywane na dodatkowe trzy miesiące” – podał resort. Ministerstwo ostrzegło kierowców, że nowe regulacje oznaczają m.in. „większą odpowiedzialność, surowsze konsekwencje za najgroźniejsze wykroczenia”.

