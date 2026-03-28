Ostatni raz zmieniamy czas? Tej nocy śpimy krócej czy dłużej

Z soboty 28 marca na niedzielę 29 marca nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zmiana czasu oznacza, że osoby pracujące w nocy przepracują godzinę mniej. Wskazówki zegarka przestawić należy w nocy z godziny 2:00 na godzinę 3:00. Oznacza to, że śpimy o godzinę krócej.

Europejczycy nie chcą zmiany czasu

Wyniki unijnych konsultacji nie pozostawiają złudzeń. Niemal 84% Europejczyków chce raz na zawsze pożegnać się z uciążliwym rytuałem zmiany czasu. W Polsce nastroje są niemal identyczne. Z badania CBOS wynika, że trzy czwarte z nas (74%) ma już konkretny plan: chcemy, aby czas letni został z nami na stałe, pozwalając nam cieszyć się dłuższymi wieczorami przez cały rok.

Zmiana czasu szkodliwa dla człowieka

Zmiana czasu oznacza krótkotrwałe zaburzenia rytmu snu, które mogą wpływać na koncentrację oraz nastrój. Choć zmiana czasu wydaje się jedynie technicznym zabiegiem, nasze ciała reagują na nią z ogromnym oporem. Ta „brakująca godzina” odbija się dramatycznym echem w szpitalnych izbach przyjęć. Dane pokazują, że kiedy próbujemy oszukać naturę, statystyki udarów mózgu natychmiast skaczą o 3 procent. Serce również nie nadąża za nowym rytmem – w dobie po przestawieniu zegarków prawdopodobieństwo zawału jest o 4 procent wyższe niż zwykle. To wyraźny dowód na to, że biologii nie da się przestawić jednym ruchem palca.

Zmiana czasu a nocne rozkłady jazdy

Nadchodząca noc z soboty na niedzielę to dla pasażerów spore wyzwanie. Godzina 2:00 nagle zmieni się w godzinę 3:00. PKP wydało komunikat w którym uspokaja, że pomimo znikającej godziny, faktyczny czas podróży pozostanie bez zmian. PKP przygotowało specjalne rozkłady jazdy, które aktualne będą w nocy z 28 na 29 marca. Podczas zmiany czasu z zimowego na letni w podróży będzie znajdowało się 69 pociągów.

Dzięki precyzyjnej koordynacji ruchu na niemal 19 tys. km linii kolejowych, składy dotrą do stacji docelowych zgodnie z planem, mimo że wyruszą jeszcze w czasie zimowym. Jeśli ktoś ma wątpliwości co do zmienionego rozkładu jazdy z powodu zmiany czasu powinien odwiedzić adres portalpasazera.pl, żeby upewnić się co do godziny odjazdu.

Szansa na zmianę przepisów

Jeszcze w 2025 r. Polska przedstawiła Radzie Unii wyniki sondaży, które jednoznacznie wskazują na potrzebę odrzucenia dwukrotnej zmiany czasu w ciągu roku. Aktualnie Komisja Europejska przygotowuje analizę dotyczącą wniosku legislacyjnego w sprawie sezonowej zmiany czasu. Być może już niedługo nie będziemy musieli pamiętać o zmianie czasu.

Czytaj też:

