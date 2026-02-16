Polska jest za mało stanowcza wobec USA? Polacy nie mają wątpliwości

IBRiS sprawdził na zlecenie „Rzeczpospolitej”, czy zdaniem Polaków nasz kraj ma „alternatywę wobec sojuszu z USA?”. Pozytywnie na tak postawione pytanie odpowiedziało w sumie 27,2 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było łącznie 40,7 proc. respondentów. 32 proc. uczestników sondażu wybrało z kolei opcję „trudno powiedzieć”. Badanie zostało zrealizowane w dniach 11-12 lutego 2026 roku metodą telefoniczną (CATI) na próbie tysiąca osób.

Najbardziej sceptyczni w kontekście alternatywy są wyborcy Konfederacji, Prawa i Sprawiedliwości oraz Trzeciej Drogi, odpowiednio w sumie 18, 19 i 21 proc. W przypadku wyborców Koalicji Obywatelskiej w inne sojusze niż ze Stanami Zjednoczonymi wierzy łącznie 41 proc. osób głosujących na tę partię, a największy optymizm w tej kwestii wyrazili sympatycy Nowe Lewicy – w sumie 43 proc. proc.

Sondaż ws. relacji Polski z USA. Czy mamy alternatywę dla sojuszu, co z większą asertywnością?

Jeśli chodzi o poszczególne kategorie wiekowe, to alternatywę dla sojuszu z USA najwięcej osób widzi w przedziale wiekowym od 50 do 59 lat – łącznie 39 proc. Na drugim biegunie są osoby powyżej 69. roku życia. W możliwość innego sojuszu niż ze Stanami Zjednoczonymi wierzy jedynie w sumie 16 proc. badanych.

Polacy uważają również, że Polska powinna być bardziej asertywna/stanowcza w relacjach z USA. Takiego zdania jest łącznie 61,5 proc. ankietowanych. Inną optykę w tej kwestii ma w sumie 21,4 proc. respondentów. Niezdecydowanych jest natomiast 17,1 proc. uczestników sondażu. Bardziej agresywnej polityki wobec Stanów Zjednoczonych chcą wyborcy KO (86 proc.) i Nowej Lewicy (76 proc.). Na drugim biegunie są osoby głosujące na Konfederację (37 proc.) i PiS (33 proc.).

