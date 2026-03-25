Sondaż zaufania ujawnia paradoks. Lider ma też poważny problem

Ogólnopolska Grupa Badawcza przeprowadziła sondaż, który rzuca nowe światło na to, w jaki sposób Polacy postrzegają prezydentów największych miast. Choć na pierwszy rzut oka niewiele się zmieniło, dokładniejsze spojrzenie na wyniki pokazuje wyraźne pęknięcia w ocenach i rosnące różnice w odbiorze poszczególnych samorządowców.

Sondaż. Którym prezydentom miast ufają Polacy?

Na szczycie rankingu ponownie znalazł się Rafał Trzaskowski. Włodarz Warszawy utrzymał pozycję lidera, jednak jego wynik nieco osłabł w porównaniu z poprzednim badaniem. Spadek o kilka punktów procentowych z 37 proc. do 33 proc. sugeruje, że choć wciąż cieszy się największym zaufaniem, jego przewaga nad innymi nie jest już tak wyraźna jak wcześniej.

Tuż za Rafałem Trzaskowskim uplasowały się Aleksandra Dulkiewicz, prezydentka Gdańska (31 proc.), oraz rządząca Łodzią Hanna Zdanowska (20 proc.). Obie lokalne polityczki utrzymują stosunkowo stabilne wyniki, co może świadczyć o ugruntowanej pozycji w swoich miastach i rozpoznawalności na poziomie ogólnopolskim.

Na przeciwległym końcu zestawienia znalazł się prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Jego bardzo niski poziom zaufania wynika w dużej mierze z braku rozpoznawalności. Zdecydowana większość respondentów przyznała, że nie zna tego polityka, co automatycznie przełożyło się na jego słaby wynik w rankingu.

Sondaż. Tym prezydentom nie ufają Polacy

Najbardziej intrygujący element badania dotyczy jednak drugiej strony zestawienia, czyli poziomu nieufności. Okazuje się, że lider rankingu zaufania jednocześnie zajmuje pierwsze miejsce w kategorii braku zaufania. Aż 44 proc. badanych deklaruje, że nie ufa Rafałowi Trzaskowskiemu.

Wysokie wskaźniki nieufności odnotowali także Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa (26 proc.), oraz Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia (22 proc.). Szczególnie w przypadku Krakowa widoczna jest istotna zmiana — to właśnie tam odnotowano największy wzrost negatywnych ocen w ostatnim czasie – aż o 11 pkt proc.

Sondaż przeprowadzono w dniach 11-16 marca 2026 r. metodą CATI na grupie badawczej 1000 osób.

