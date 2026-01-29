Prokuratura ściga byłego polskiego żołnierza. Wydano list gończy
Udostępnijdodaj Skomentuj

Prokuratura ściga byłego polskiego żołnierza. Wydano list gończy

Dodano: 
Z ostatniej chwili. Wkrótce więcej informacji.
Z ostatniej chwili. Wkrótce więcej informacji. Źródło: Wprost
Prokuratura Okręgowa w Krakowie przedstawiła dwa zarzuty byłemu polskiemu żołnierzowi, który prawdopodobnie przebywa w Rosji. Zapadła decyzja o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie wydała komunikat ws. byłego żołnierza Sił Zbrojnych RP. Jak czytamy 8. Wydział ds. Wojskowych nadzoruje śledztwo powierzone krakowskiej Delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeciwko ustalonej osobie. Mężczyzna prawdopodobnie może teraz przebywać w Rosji.

Więcej informacji wkrótce.

Opracował:
Źródło: WPROST.pl / gov.pl/web/po-krakow