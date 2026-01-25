Szokujący wpis europosła PiS. „Składam zawiadomienie na tego degenerata”

Tysiące protestujących wyszły na ulice Minneapolis w reakcji na kolejną interwencję agentów ICE, która zakończyła się tragicznie. Zabity to Alex Jeffrey Pretti, 37-letni mieszkaniec Minneapolis i pielęgniarz intensywnej terapii. Według Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA agenci oddali strzały w samoobronie, bo mężczyzna miał podejść do nich z bronią i stawiać opór przy próbie rozbrojenia. Na ujawnionych nagraniach widać jednak, że Pretti trzymał w ręku telefon, a nie broń.

Z analizy CNN wynika natomiast, że Pretti był uzbrojony, ale jeden z agentów odebrał mu broń zanim padły śmiertelne strzały.

Pozew przeciwko administracji USA złożyła już prokuratura hrabstwa Hennepin oraz Biuro Śledcze Stanu Minnesota. Według śledczych ma to zapobiec manipulacjom i niszczeniu dowodów w sprawie śmierci Prettiego. Z kolei w Minneapolis pojawili się skierowani tam przez gubernatora Minnesoty Tima Walza żołnierze Gwardii Narodowej. Walz oskarża władze federalne o wywołanie chaosu i domaga się wycofania agentów ICE z miasta.

Europoseł PiS gratuluje agentom ICE

Wśród niektórych zwolenników Trumpa panuje jednak przekonanie, że agenci ICE postępują prawidłowo. Jednym z nich jest europoseł PiS Dominik Tarczyński, który już wcześniej dał się poznać jako gorący zwolennik kontrowersyjnych interwencji. „Dobra robota ICE!” – napisał w poście, do którego załączył naganie z momentu postrzelenia Renee Good. Taki sam wpis zamieścił w niedzielę, publikując nagranie z tragicznej w skutkach interwencji, w czasie której zginął 37-letni Alex Pretti.

Wpis wywołał lawinę krytycznych komentarzy.

Od słów do czynów zamierza przejść Roman Giertych. „Dość. Składam zawiadomienie na tego degenerata” – oświadczył adwokat i poseł KO. „Kto pochwala dokonanie zbrodni zabójstwa podlega odpowiedzialności karnej. Kwalifikacja może być dwojaka w zależności od tego jak zdefiniujemy działania ICE. W grę wchodzi 126a kk w zw. z 118a ust 1 pkt. 1 lub 255 par.3 kk” – wyjaśnił.

