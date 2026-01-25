230 tysięcy osób bez prądu i stan klęski żywiołowej. Potężne burze śnieżne paraliżują USA

Ostrzeżenia przed potężnymi śnieżycami w USA pojawiły się już kilka dni temu. Obecnie najtrudniejsza sytuacja panuje we wschodnich i południowych stanach. Jak informuje Reuters, prądu nie ma około 230 tysięcy osób. Sparaliżowana jest również komunikacja, w sobotę odwołano 4 tysiące lotów, w niedzielę kolejne 9 tysięcy i liczba ta wciąż rośnie. Na obszarze objętym burzą zamknięto także część autostrad międzystanowych.

Prezydent Donald Trump nazwał burze „historycznymi”. „Będziemy nadal monitorować sytuację i pozostawać w kontakcie ze wszystkimi stanami na drodze tej burzy. Bądźcie bezpieczni i trzymajcie się ciepło” – napisał w poście na platformie Truth Social. W sobotę zatwierdził również federalne ogłoszenie stanu klęski żywiołowej w stanach Karolina Południowa, Wirginia, Tennessee, Georgia, Karolina Północna, Maryland, Arkansas, Kentucky, Luizjana, Missisipi, Indiana i Wirginia Zachodnia.

Służby apelują do Amerykanów: "Zostańcie w domu"

Narodowa Służba Meteorologiczna wydała na najbliższe dni ostrzeżenia,w których przewiduje, że burze będą miały „skutki paraliżujące, a nawet lokalnie katastrofalne”. Najtrudniejsza sytuacja ma się utrzymywać na południowym wschodzie USA. Synoptycy przewidują, że w niedzielę i przez cały przyszły tydzień w dwóch trzecich wschodnich regionów kraju występować będą opady śniegu, deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Amerykanie muszą być też gotowi na niebezpiecznie niskie temperatury.

– Będzie bardzo, bardzo zimno. Apelujemy do wszystkich o zaopatrzenie się w paliwo i żywność, wspólnie przez to przejdziemy – apelowała podczas konferencji prasowej Sekretarz Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA Kristi Noem. – Jeśli to możliwe, zostańcie w domu, opiekujcie się członkami swoich rodzin, doglądajcie sąsiadów i współpracujcie z lokalnymi władzami, aby przetrwać tę trudną burzę – dodała.

