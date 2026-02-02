Jarosław Kaczyński w szpitalu. Nowe informacje o stanie zdrowia prezesa PiS

Pod koniec stycznia Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, poinformował, że Jarosław Kaczyński przebywa w szpitalu, a powodem hospitalizacji jest infekcja. „Taki mamy w Polsce chorobowy czas. Zakładamy, że wszystko potrwa kilka dni. Zdarza się nawet naszemu liderowi. Przestrzegam przed nadmiernymi emocjami i nieuzasadnionymi wnioskami. Wszyscy działamy zgodnie z planem” – podsumował we wpisie na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Jarosław Kaczyński w szpitalu. Nowe informacje o stanie zdrowia

Jak ustalił fakt.pl, prezes PiS może zostać w szpitalu przez kolejne dni, nawet do końca obecnego tygodnia. Informator portalu przekazał, w jaki sposób przebiegał początek hospitalizacji Jarosława Kaczyńskiego.

– W pierwszym dniu prezes trafił z gorączką do szpitala, którą udało się szybko zbić. Było podejrzenie zapalenia płuc. Przez weekend nie było aktualizacji na temat jego stanu zdrowia, bo lekarzy przez ten czas nie było. Ale Kaczyński odbiera telefony. Rozmawiałem z nim dwa dni temu. Jego stan się nie pogarsza — przekazał anonimowo informator z Nowogrodzkiej.

Już w najbliższą sobotę, 7 lutego, odbędzie się konferencja programowa PiS na temat edukacji. „Polska szkoła pod rządami koalicji 13 grudnia znalazła się na zakręcie. Ideologia zamiast wiedzy. Chaos zamiast stabilności. Czas na konkretną diagnozę i realne rozwiązania” – czytamy we wpisie na portalu X (dawnym Twitterze – red.), który zapowiada wydarzenie w Zamościu.

Wiele wskazuje na to, że Jarosław Kaczyński nie weźmie udziału w tej konferencji programowej. Na plakacie promującym wydarzenie nie ma jego nazwiska. Zapowiedziany został z kolei Przemysław Czarnek, były minister edukacji i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

