Rosyjska agencja RIA Nowosti w mocnych słowach opisywała reakcję na słowa prezydenta Nawrockiego, wygłoszone w rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. „Izrael jest oburzony słowami Karola Nawrockiego o roli ZSRR w II wojnie światowej” – stwierdzali jej korespondenci.

Nawrocki atakowany za przemówienie w Oświęcimiu

„Prezydent Polski Karol Nawrocki, który oskarżył ZSRR o współudział w Holokauście i uwięzienie Żydów, znieważył pamięć ofiar Holokaustu i sowieckich wyzwolicieli, a także przyznał się do braku uczciwości historycznej” – dodawał rzekomy „lider izraelskiego ruchu antyfaszystowskiego” Dmitrij Tapirow.

„Z głębokim oburzeniem odrzucamy wszelkie próby przerzucenia odpowiedzialności za Holokaust z nazistowskich katów na tych, którzy kosztem milionów istnień ludzkich powstrzymali faszyzm. Wypowiedzi Nawrockiego to coś więcej niż tylko wypaczanie historii. To niebezpieczny akt historycznego i politycznego rewizjonizmu, który obraża pamięć ofiar Holokaustu i żołnierzy, którzy je wyzwolili” – podkreślał cytowany przez agencję mężczyzna.

Co takiego powiedział polski prezydent i kim jest Tapirow? Nawrocki przyznał, że to Armia Czerwona wyzwoliła więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, ale dodawał przy tym, że „poza murami obozu koncentracyjnego nie czekała na nich wolność”. W ten sposób odniósł się do narzucenia Polsce przez sowietów komunistycznego rządu.

Propagandysta Kremla atakuje Nawrockiego z Izraela

Krytykujący tę wypowiedź Tapirow to mieszkający w Izraelu rosyjski propagandysta, który sam siebie okrzyknął liderem antyfaszystowskiego ruchu. Po rozpoczęciu inwazji rosyjskich wojsk na Ukrainę, dziękował Rosjanom za „walkę z faszystami i neonazistami na terytorium Ukrainy”, a także „za obronę Donbasu i mieszkańców Donbasu, którzy bardzo ucierpieli w ciągu ostatnich dziewięciu lat”.

Po raz pierwszy o Tapirowie głośno zrobiło się przy okazji skandalu w kanadyjskim parlamencie. Gdy gościł tam prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, oklaskiwano 98-letniego ukraińskiego emigranta Jarosława Hunkę. W czasie II wojny światowej walczył on przeciwko sowieckiej Rosji, ale przypomniano, że służył też w nazistowskiej dywizji SS Galizien.

„Media prokremlowskie nie mogły przegapić takiej okazji, by wzmocnić prorosyjską, demonstracyjnie »antyfaszystowską« narrację, rzekomo wspieraną przez »postępowe siły izraelskie«, więc znikąd wyrwały cały »Izraelski Ruch Antyfaszystowski«, o którym nikt w Izraelu nie wie” – tłumaczył nagłe pojawienie się Tapirowa Kanał 9.

