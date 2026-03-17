Katastrofa smoleńska. Prokuratura podjęła decyzję ws. „zdrady dyplomatycznej”

4 marca Kierownik Zespołu Śledczego nr 1 Prokuratury Krajowej wydał postanowienie o częściowym umorzeniu śledztwa o sygn. PK III 1 Ds 2.2016 prowadzonego m.in. w sprawie tzw. zdrady dyplomatycznej. Informację o tej decyzji zamieszczono na stronie internetowej PK we wtorek 17 marca.

Katastrofa Smoleńska. Prokuratura częściowo umarza śledztwo

Jak podkreślono w komunikacie, mowa o wielowątkowym śledztwie, które wszczęte zostało jeszcze w sierpniu 2016 roku. Postanowienie o częściowym umorzeniu z dnia 4 marca 2026 r. dotyczy dwóch wątków:

działania w dniu 10 kwietnia 2010 r. w Warszawie na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej poprzez odstąpienie od zawartej ustnie tego samego dnia przez Prezesa Rady Ministrów lub p.o. Prezydenta RP, w toku rozmowy telefonicznej z Prezydentem Federacji Rosyjskiej, umowy przewidującej wspólne prowadzenie przez polskich i rosyjskich prokuratorów śledztwa w sprawie katastrofy samolotu Tu-154M nr 101, tj. o czyn z art. 129 k.k. działania w okresie od 10 do 26 kwietnia 2010 r. w Warszawie na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej przez Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej poprzez zaniechanie wystąpienia do Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej z wnioskiem o utworzenie wspólnego zespołu śledczego do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawie katastrofy samolotu Tu-154M nr 101, i tym samym utrudniania postępowania karnego prowadzonego przez ówczesną Wojskową Prokuraturę Okręgową w Warszawie pod sygn. Po.Śl.54/10, tj. o czyn z art. 129 k.k. i z art. 239 § 1 k.k.

„Zdrada dyplomatyczna”. Czego dotyczą opisywane wątki?

Jak wyjaśnia Prokuratura Krajowa, pierwszy wątek porusza kwestie "odstąpienia od ustnej umowy". W 2010 roku zainicjowano go po dwóch zawiadomieniach pisemnych od osób fizycznych. Zawiadamiający wskazali, iż w dniu 10 kwietnia 2010 r., w trakcie rozmowy telefonicznej pomiędzy Prezesem Rady Ministrów lub marszałkiem Sejmu tymczasowo wykonującym obowiązki Prezydenta RP, a Prezydentem Federacji Rosyjskiej miało dojść do zawarcia ustnej umowy dotyczącej wspólnego prowadzenia przez prokuratorów polskich i rosyjskich śledztwa w sprawie katastrofy samolotu Tu-154M nr 101.

Zdaniem zawiadamiających tego samego dnia premier lub p.o. prezydenta RP miał odstąpić od tej umowy, również ustnie, co stanowiło działanie na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 129 k.k. (przestępstwo „zdrady dyplomatycznej”). W toku śledztwa przesłuchano kilkudziesięciu świadków, a nadto zgromadzono i poddano analizie obszerną dokumentację.

W wyniku przeprowadzonych czynności nie uzyskano żadnego dowodu potwierdzającego zawarte w zawiadomieniach twierdzenia, iż w dniu 10 kwietnia 2010 r. Prezes Rady Ministrów RP Donald Tusk lub p.o. Prezydenta RP Bronisław Komorowski zawarli jakąkolwiek umowę ze stroną rosyjską dotyczącą prowadzenia wspólnego śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej. Tym bardziej nie uzyskano żadnych dowodów potwierdzających tezę, aby tego samego dnia doszło do odstąpienia od powyższej umowy.

Dowodów na zawarcie tego rodzaju umowy nie wskazali również zawiadamiający w pismach z 2010 r., ograniczając się jedynie do przedstawienia swoich przypuszczeń na podstawie doniesień medialnych.

W uzasadnieniu prokurator dodawał, że w kwietniu 2010 roku prokuratura była organem niezależnym od rządu, a funkcja prokuratora generalnego oddzielona od ministra sprawiedliwości. Wobec tego ani premier, ani prezydent nie mieli uprawnień do zawierania jakichkolwiek umów dotyczących sposobu prowadzenia śledztwa, „przekazywania śledztwa” czy tworzenia lub wnioskowania o powołanie wspólnych międzynarodowych zespołów śledczych.

