Kolejny szpieg w rękach ABW. Obserwował newralgiczne obiekty

Na początku lutego 2026 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali Pavlova T. w związku z podejrzeniem szpiegostwa na rzecz białoruskiego wywiadu wojskowego. Jak poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej, mężczyzna usłyszał zarzut brania udziału w działalności białoruskiego wywiadu poprzez rozpoznawanie obiektów infrastruktury krytycznej, a także ważnych obiektów dla obronności RP i sojuszu NATO.

Białoruski szpieg w Polsce? Prokuratura przekazała nowe informacje

Zatrzymany obywatel Białorusi został doprowadzony do Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie. Pavlov T. został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Przestępstwo z artykułu 130 § 1 k.k. jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż pięć lat. Śledztwo ma charakter rozwojowy. Zatrzymanie i przedstawienie zarzutów były również efektem współdziałania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ze służbami niemieckimi i litewskimi.

Szpiedzy wzięli Polskę na celownik? Kolejne doniesienia

To nie pierwsza tego typu sytuacja w ostatnich tygodniach. Kilka dni temu Jacek Dobrzyński poinformował, że dzięki działaniom funkcjonariuszy ABW kolejny szpieg, który miał pracować na rzecz rosyjskiego wywiadu, odpowie przed sądem za działalność przeciwko Polsce. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

„Wiktor Ź. zbierał i przekazywał za pomocą komunikatorów internetowych informacje dotyczące m.in. funkcjonowania obiektów o istotnym znaczeniu dla obronności Polski, których ujawnienie mogłyby wyrządzić szkodę dla naszego kraju” – napisał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Czytaj też:

Policjant zaatakowany. Seria zatrzymań, to osoby w wieku 13-20 latCzytaj też:

Warszawa. Atak na Ukrainkę w ciąży. „Jestem Polakiem i wszystko mi wolno”