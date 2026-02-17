Kolejny szpieg w Polsce? Zbierał newralgiczne informacje. „Mogłyby wyrządzić szkodę”

Jacek Dobrzyński poinformował, że dzięki działaniom funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego kolejny szpieg, który miał pracować na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej, odpowie przed sądem za działalność przeciwko Polsce. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych przekazał, że do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy trafił już akt oskarżenia. Prokurator zarzucił Wiktorowi Ź. zgłoszenie gotowości oraz działanie na rzecz rosyjskiego wywiadu (art. 130 par. 2 kk).

Polak współpracował z Rosją? Miał zbierać newralgiczne informacje

Z ustaleń śledczych wynika, że oskarżony zbierał i dzielił się informacjami o ważnych – z perspektywy obrony – obiektach w Polsce. „Wiktor Ź. zbierał i przekazywał za pomocą komunikatorów internetowych informacje dotyczące m.in. funkcjonowania obiektów o istotnym znaczeniu dla obronności Polski, których ujawnienie mogłyby wyrządzić szkodę dla naszego kraju” – napisał Jacek Dobrzyński.

„W toku śledztwa ustalono, że gromadził on i przekazywał lokalizacje oraz dane na temat zabezpieczeń technicznych Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. oraz Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A. w Bydgoszczy. Mężczyzna wyraził również gotowość do przekazywania informacji w zakresie rozmieszczenia obiektów wojskowych, w tym Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy” – czytamy we wpisie na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Wiktor Ź. stanie przed sądem. Grozi mu dożywocie

Za zarzucane czyny oskarżonemu grozi od ośmiu lat pozbawienia wolności do dożywocia. Jacek Dobrzyński poinformował – nie ujawniając szczegółów – że działania funkcjonariuszy ABW już na początku czerwca 2025 r. zapobiegły dalszej aktywności Wiktora Ź.

