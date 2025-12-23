Niezwykła struktura na dnie oceanu. To może zmienić historię Ziemi

Na dnie Oceanu Spokojnego naukowcy badają ogromną strukturę geologiczną, której pochodzenie wciąż budzi wiele pytań. Choć jej istnienie było znane od lat, dopiero teraz badacze zaczynają lepiej rozumieć, jak bardzo może ona zmienić wiedzę o historii Ziemi.

Melanezyjski Płaskowyż Graniczny. Zagadkowa struktura na dnie oceanu

Formacja, o której mowa, to Melanezyjski Płaskowyż Graniczny – rozległy obszar ukryty pod wodami Pacyfiku. Jego powierzchnia przekracza 200 tysięcy kilometrów kwadratowych, a więc niemal tyle, ile zajmuje Wielka Brytania.

Jak wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie „Earth and Planetary Science Letters”, początki tej struktury sięgają okresu kredy, gdy po Ziemi chodziły dinozaury. Analiza próbek skał wskazuje, że pierwsza faza powstawania płaskowyżu rozpoczęła się około 120 milionów lat temu w wyniku intensywnej aktywności wulkanicznej. W tamtym czasie kolejne erupcje lawy doprowadziły do powstania licznych podwodnych gór.

Naukowcy badają dno Pacyfiku. Niezwykłe odkrycie

W późniejszych latach działalność wulkanów stworzyła nowe wyniesienia i wyspy, które z czasem uległy erozji i zapadły się pod powierzchnię oceanu. Według naukowców ostatni etap rozwoju Melanezyjskiego Płaskowyżu Granicznego rozpoczął się około 5 milionów lat temu i niewykluczone, że trwa do dziś.

Przez długi czas badania tego obszaru były ograniczone, ponieważ podobne formacje często rozwijają się przez miliony lat bez wyraźnego wpływu na środowisko. Dziś jednak badacze uważają, że dokładne poznanie historii tej tajemniczej formacji może pomóc w lepszym zrozumieniu procesów tektonicznych, a także mechanizmów odpowiedzialnych za trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów.

Aby to osiągnąć, konieczne będą kolejne ekspedycje badawcze i pobieranie nowych próbek. Naukowcy chcą ustalić, czy obecna faza rozwoju płaskowyżu jest rzeczywiście ostatnią, czy też Ziemia skrywa jeszcze kolejne geologiczne niespodzianki.

