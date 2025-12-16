Spada liczba sakramentów, rośnie liczba parafii. Polski Kościół w statystykach

We wtorek 16 grudnia Konferencja Episkopatu Polski przedstawiła dane zawarte w „Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia” Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC za rok 2024. Omawiał je prof. UKSW Marcin Jewdokimow, dyrektor ISKK.

Dane z Kościoła. Stabilizuje się liczba wiernych

Jak informował naukowiec, dane z opublikowanego rocznika pokazują dwa trendy przemian w polskim Kościele. – Pierwszy trend potwierdzony przez statystyki z roku 2024 to zmniejszanie się szeregów Kościoła instytucjonalnego, tj. liczby księży, zakonników i zakonnic – mówił.

– Drugi trend potwierdzony przez statystyki z 2024 roku dotyczy społeczeństwa – stabilizują się statystyki dotyczące praktyk religijnych – informował. Wskaźnik dominicantes w roku 2024 roku wyniósł 29,6 proc., a communicantes 14,6 proc. To wzrost odpowiednio o 0,57 p. proc. oraz 0,64 p. proc. w ciągu roku.

Dominicantes, to osoby uczęszczające w niedzielę do kościoła, a communicantes, osoby przystępujące do komunii świętej. Podczas podawania tych wskaźników podkreślano, że trend zmian odnotowano w niemal wszystkich diecezjach w Polsce i widzimy stabilizację po okresie pandemii COVID-19.

Kościół w kryzysie? Spada liczba udzielanych sakramentów

Trudno jednak mówić o stabilizacji w przypadku sakramentów. Aż o 27,6 pkt proc. w ciągu roku spadł wskaźnik osób, które przystąpiły do bierzmowania. Sakrament chrztu udzielany był o 7,5 pkt proc. mniej, a pierwszej komunii o 1,5 pkt. proc. mniej. W przypadku sakramentu małżeństwa odnotowano spadek o 11,6 pkt. proc.

Kościół nie kryje też, że spada liczba księży. W 2024 roku było ich 23 274, a w 2023 r. 23 612. W 2024 r. w parafiach w Polsce pracowało 18 170 kapłanów, podczas gdy rok wcześniej było ich 18 553.

Liczba alumnów w seminariach diecezjalnych spadła z 1039 w 2023 r. do 984 w 2024 r. Zmniejszyła się też liczba sióstr zakonnych w naszym kraju oraz liczba domów zakonnych z 1950 do 1926. Wzrosła za to liczba parafii, których jest o 8 więcej niż przed rokiem.

Czytaj też:

Papież Leon XIV przyjedzie do Polski? Wykonano pierwszy krokCzytaj też:

Watykan zdecydował. Chodzi o kobiety w sutannach