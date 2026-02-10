Środa Popielcowa dniem wolnym od pracy? Tak mówią przepisy

Wielki Post rozpoczyna się Popielcem, a kończy liturgią Mszy Wieczerzy Pańskiej, która sprawowana jest w Wielki Czwartek. Trwa 40 dni, zgodnie z Tradycją Kościoła katolickiego.

Już za tydzień wejdziemy w kolejny okres liturgiczny, wcześniej zahaczając o kulminacyjny moment karnawału – Tłusty Czwartek. Tego dnia tłumy klientów ruszą do popularnych marketów czy cukierni na pączki. 18 lutego – czyli w Środę Popielcową – część wiernych uda się do świątyń na msze, podczas których księża posypią ich głowy popiołem.

Czy jednak każda osoba wierząca powinna udać się tego dnia do kościoła? I co z pracą – czy Popielec to ustawowo dzień wolny od wykonywania obowiązków zawodowych?

Środa Popielcowa. 18 lutego to dzień wolny od pracy? Czy katolik musi pójść do kościoła?

Popielec nie jest świętem nakazanym. Osoby, które poważnie traktują zasady KK, nie muszą więc w swoim harmonogramie dnia uwzględniać wizyty w kościele na mszy. Nie jest jednak tak, że od katolików niczego się nie wymaga – obowiązuje ich bowiem post ścisły lub – w przypadku dzieci i osób starszych – wyłącznie wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

A co z pracą w Środę Popielcową? Niestety nie znajduje się ona na liście dni ustawowo wolnych. Musimy więc podjąć czynności zawodowe, o ile pracodawca uwzględnił naszą obecność w grafiku 18 lutego. Na pierwsze dni wolne zaczekać trzeba do Wielkanocy. O tym, kiedy najlepiej wziąć urlop, pisaliśmy w tym miejscu.

Warto przypomnieć, że dzień wcześniej, czyli we wtorek – 17 lutego, Polacy po raz ostatni wezmą udział w hucznych zabawach. To tzw. ostatki – koniec karnawału, ostatni moment na to, by najeść się przed Wielkim Postem do woli i nasycić duszę rozrywką.

