Rząd wprowadził nowe święto. 13 lutego szykuje się dzień wolny? Wyjaśniamy

W połowie lutego 1942 roku generał Władysław Sikorski zainicjował powstanie AK (wcześniej przedstawiciele armii działali jako Związek Walki Zbrojnej).

By upamiętnić żołnierzy AK (w pewnym momencie historii i liczebność wynosiła aż 350 tysięcy) w 2025 r. Parlament przyjął stosowny projekt ustawy. Dokument trafił wkrótce na biurko byłego prezydenta – Andrzej Duda nie wahał się ani chwili i niezwłocznie złożył na nim swój podpis.

Nowe święto obchodzimy w najbliższą sobotę. 14 lutego to też Walentynki, które wzięły swoją nazwę od wspominanego w tym dniu Walentego z Terni (lub Rzymu) – to ważna dla wiernych Kościoła katolickiego postać, która, decyzją papieża, została wyniesiona na ołtarze (kanonizowana). Walenty jest patronem zakochanych.

Czy 14 lutego to dzień ustawowo wolny od pracy? To sobota, a przecież nie wszyscy Polacy pracują od poniedziałku do piątku – część rodaków pełni obowiązki zawodowe także w weekendy. A może odbieramy wolne 13 lutego (w piątek)?

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Co z wolnym od pracy?

W przypadku Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej, który ma status święta państwowego, pracownicy nie mogą liczyć na dodatkowe wolne. Ale spokojnie – niebawem wszyscy odetchniemy z ulgą. Ci, którzy chcą wydłużyć sobie urlop, powinni przeczytać niniejszy artykuł do końca.

Postanowiliśmy przyjrzeć się kolejnym miesiącom i przeanalizować pod kątem najdłuższego możliwie urlopu. Na pierwsze dni wolne trzeba niestety zaczekać aż do kwietnia 2026 r. – czyli do Wielkanocy (w KK znanej bardziej jako Zmartwychwstanie Pańskie).

Święta obchodzić będziemy między 5 a 6 kwietnia (niedziela i poniedziałek). Wystarczy złożyć wniosek o urlop 3 lub 7 kwietnia (piątek albo wtorek), aby móc cieszyć się czterema wolnymi dniami.

Początek maja to natomiast Święto Pracy. Chwilę później mamy kolejne – Konstytucji 3 Maja. Warto wziąć cztery dni wolne między 27 a 30 kwietnia (od poniedziałku do czwartku), by cieszyć się całym tygodniem słodkiej laby.

Czytaj też:

Automatyczny PIT brzmi wygodnie? Wielu podatników na tym traciCzytaj też:

Znamy najlepszych bukmacherów 2025 roku