Nowy dzień wolny tuż przed Wielkanocą? Prezydent przed ważną decyzją

Starania o wolną Wigilię Bożego Narodzenia przyniosły niedawno pozytywny efekt, co ośmieliło kolejne podobne próby. W najnowszej petycji w tej sprawie podano aż 6 dat. Jedna z nich dotyczy ważnego katolickiego dnia – Wielkiego Piątku. To dzień, który osoby wierzące powinny poświęcać na refleksję nad Męką Pańską. Czy politycy ułatwią im to zadanie?

Zamknięty katalog dni wolnych

Obecnie katalog dni wolnych określony jest jasno przez Ustawę z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Wylicza on konkretne daty:

1 stycznia – Nowy Rok

6 stycznia – Święto Trzech Króli

pierwszy dzień Wielkiej Nocy

drugi dzień Wielkiej Nocy

1 maja – Święto Państwowe

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

pierwszy dzień Zielonych Świątek

dzień Bożego Ciała

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada – Wszystkich Świętych

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

Jak widać na powyższej liście, w ubiegłym roku katalog dni wolnych od pracy został rozszerzony. Po długiej debacie zdecydowano, że Wigilia Bożego Narodzenia zostanie włączona do katalogu.

Nowy dzień wolny od pracy?

Okazuje się, że to jeszcze nie koniec. Za kadencji Andrzeja Dudy do Kancelarii Prezydenta wpłynęła petycja, która dotyczy kolejnych dni wolnych od pracy. Jej autor zaproponował 6 opcji:

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

2 maja

piątek po Bożym Ciele

2 listopada (Dzień Zaduszny)

31 grudnia

Jako argument za dalszymi dniami wolnymi podano możliwość spędzenia większej ilości czasu z rodziną i ułatwienie organizacji życia prywatnego. Biorąc pod uwagę, że do tej pory opisywaną tutaj petycją nikt się nie zajął, to decyzja w jej sprawie należy do obecnego prezydenta – Karola Nawrockiego.

Oczywiście ewentualna zgoda prezydenta będzie dopiero pierwszym krokiem. Potrzebna będzie też nowelizacja Ustawy o dniach wolnych od pracy, której może dokonać tylko Sejm. Wiadomo też, że wprowadzenie kolejnego dnia wolnego będzie wiązać się z poważnym oporem organizacji pracodawców. Każdy dodatkowy dzień wolny wpływa na przedsiębiorstwa i całą gospodarkę.

Czytaj też:

Za dużo wolnego uczniów? Rodzice „wywołują” MEN. „Szkoły teraz więcej nie ma, niż jest”Czytaj też:

Po 30 dniach możesz stracić prawo do leczenia z NFZ. Potem rachunek zapłacisz sam